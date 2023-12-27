2024 yeni asgari ücret belli oldu! 8 ödeme daha değişiyor!

27 Aralık 2023 20:14 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 20:58

Yeni asgari ücretin açıklanması ile beraber işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı tavanı, genel sağlık sigortası primi, 65 yaş aylığı, stajyer maaşı, askerlik ve doğum borçlanma primleri tutarları, isteğe bağlı sigorta primi ve engelli aylığı değişecek.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

İşsizlik ödeneği asgari ücretin yüzde 80’ini aşamaz, yüzde 40’ından da az olamaz. 2023 yılındaki taban tutar 5365,60 TL, tavan tutar 10731,20 TL yeni asgari ücretin belli olması ile birlikte işsizlik ödeneğinde taban tutar 7.994,744, tavan tutar 15.989,488 seviyelerine yükselecek.

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatı tabanı brüt asgari ücret üzerinden alınıyor. Çalışanlar her yıl için bir brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı alıyorlar. 2023 yılında brüt asgari ücret 13 bin 414 TL seviyesindeydi, 2024 yılında yüzde 49 oranında artış yapılmış olacak.

GSS PRİMLERİ

GSS primleri sosyal güvencesi olmayan ve 18 yaşını geçmiş kişilerin ödediği primdir. Bu da asgari ücretin yüzde 3’ü olarak belirleniyor. Şu anda 342.06 TL iken yeni zamla birlikte 509,66 TL olacak.

YAŞLI AYLIĞI

65 yaş aylığı bugün 2680 TL olarak ödenirken yeni zamla birlikte 3.993 TL seviyesine yükselecek.

STAJYER MAAŞI

Stajyer maaşı 18 yaşın altında olan ve eğitimin bir parçası olarak stajyerlik yapanların aldıkları ücrettir. Brüt asgari ücretin yüzde 30’u tutarında belirleniyor. Bu tutar şu anda 3420,57 TL iken, yeni gelen zamla birlikte 5.096,64 TL seviyesine yükselecek.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Askerlik ve doğum borçlanması ile isteğe bağlı sigorta primi asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor. Şu anda 143.08 TL olan prim tutarı yılbaşındaki artışla birlikte 213,18 TL’ye çıkacak.

ENGELLİ AYLIĞI

Engelli aylığı asgari ücretle bağlantılı olarak belirleniyor. Şu anda 1874 TL olan engelli aylığı tabanı 2.792,26 TL, 2811 TL olan engelli aylığı tavanı 4.188,39 TL’ye yükselecek.

İsteğe bağlı sigorta primi ise asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor. İsteğe bağlı sigorta primi 4292,48 TL’den 6.395,79 TL seviyesine çıkacak.