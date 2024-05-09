Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Aracını satmak isteyenler yöntem değiştirdi! "Böylesi daha çok talep görüyor"

Aracını satmak isteyenler yöntem değiştirdi! "Böylesi daha çok talep görüyor"

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da ilan sitelerindeki düşük erişim ve sınırlı ilan hakları nedeniyle araçlarını satmak isteyenler eski yöntemlere yöneldi. Araçlarının camlarına ilan asan vatandaşlar, ilanlarına geri dönüşün bu şekilde daha fazla olduğunu söyledi. 

İkinci el piyasasında durgunluk devam ederken araçlarını satmak isteyen vatandaşlar artık ilan sitelerine değil eski yöntemlere yöneliyor. 

İstanbul’da birçok araç sahibi eski yönteme geri dönerek, araç özelliklerini kağıda yazıp araç camına yapıştırarak satışlarını gerçekleştiriyorlar. Bir süredir devam eden ikinci el araç piyasasındaki durgunluk ve etkileşimi düşük ilanlar vatandaşları alternatif yöntemlere itiyor. İlan sitelerinde bir aylık ücretsiz ilanların etkileşiminin düşük olması ve bir aydan sonraki dönemde artan ilan maliyetleri eski yöntemlerden biri olan 'cam ilanları'nın tekrar popülerlik kazanmasına neden oldu.

Öte yandan, uygulama içinde algoritma tarafından ilanları daha görünür hale getiren sistemler de ücretli olarak sunuluyor.

Aracını satmak isteyenler yöntem değiştirdi! "Böylesi daha çok talep görüyor" - 1. Resim

ARAÇ CAMIYLA DAHA ÇOK KİŞİYE ULAŞILIYOR

Otomobilini araç camına ilan yapıştırarak satışa çıkardığını belirten Orhan Akkaya, “Araç satış sitelerinde araçlar sınırlı süre ile ücretsiz bir şekilde ilanda kalıyor. İkinci kez attığın zaman ise ücret ödüyorsun. O yüzden bende eski sisteme dönerek aracımın camına ilan yapıştırdım.

Aracını satmak isteyenler yöntem değiştirdi! "Böylesi daha çok talep görüyor" - 2. Resim

Ayrıca sitelerde ilanı öne çıkartmak içinde ayrı bir ücret ödüyorsun. Araç camına ilan yapıştırarak daha fazla kişiye ulaşmış oluyorum. Normal sitelere göre aranma imkanı da fazla oluyor. Sitelerde görüntüleme ve aranma sayısı sınırlı oluyor. Trafikte giderken bile araç camındaki ilanı daha fazla kişi görüyor. Ben bu tarz ilanları yollarda da çok fazla görmeye başladım. Bunun nedeni de sitelerde olan fiyatlardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Aracını satmak isteyenler yöntem değiştirdi! "Böylesi daha çok talep görüyor" - 3. Resim

'DAHA ÇOK ARAYAN SORAN VAR'

Yaklaşık 1,5 aydır aracını satmaya çalıştığını belirten Zafer Kıran, “İlk aracımı siteye koymuştum. Bir ay sonunda ikinci ay için site ücret talep etti. Bende bu yüzden eski sisteme dönerek aracımın camına ilan yapıştırdım. Bu şekilde arayan soran daha çok olmaya başladı. Ben yollarda da çok fazla görmeye başladım. İnsanlar bu şekilde aracı canlı görmüş oluyor ve ona göre numaradan arayabiliyorlar” şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon bu ay zirve yapacak! Merkez Bankası Başkanı oran verdiAyrıldılar! Cem Yılmaz, Necla Karahalil'i tek kalemde sildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Enflasyon bu ay zirve yapacak! Merkez Bankası Başkanı oran verdi - EkonomiEnflasyon bu ay zirve yapacak! TCMB Başkanı oran verdiMerkez Bankası 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı - Ekonomiİşte 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminleriMerkez Bankası Başkanı'ndan dikkat çeken 'kira artışı' açıklaması: İlerleyen dönemde... - EkonomiDikkat çeken 'konut' ve 'kira artışı' açıklamasıBitcoin’de yükseliş neden kalıcı olmuyor? İşte öne çıkan 4 ana sebep - EkonomiBitcoin’de yükseliş neden kalıcı olmuyor?Kekik üreticisi para kazanamamaktan dertli! Üretimden vazgeçiyorlar - EkonomiPara kazanamamaktan dertliler! Üretimden vazgeçiyorlarHastalara umut olacak gelişme! 47 ilaç daha geri ödeme listesinde  - Ekonomi47 ilaç daha geri ödeme listesinde 
Sonraki Haber Yükleniyor...