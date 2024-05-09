Bitcoin’de yükseliş neden kalıcı olmuyor? İşte öne çıkan 4 ana sebep

Bitcoin’de son dakika! Hafta başında 65 bin 500 dolar denemesi yapan Bitcoin tekrar düşüşe geçti. 9 Mayıs BTC fiyatı sabah saatlerinde 61 bin 500 dolara yakın seyrederken; FED’in faiz indirim süreci ve jeopolitik risklerdeki belirsizlik para girişini etkiliyor. Öte yandan HALVING ve ETF beklentilerinin çok önceden fiyatlanmış olma ihtimali ve yaklaşan yaz öncesinde madencilerin satışa geçme riski de fiyatları baskılıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimi Bitcoin’de bir yukarı bir aşağı hareketler devam ediyor. Son iki aylık süreçte fiyatlarda, geniş bir bant aralığında gel-git yaşanıyor. Özellikle mart zirvesinin ardından her yukarı hareket denemesinin de satış fırsatı olarak değerlendirildiği görülüyor. Sadece mayıs ayında gerçekleşen 9 günlük işlemlere bakıldığında bile; fiyatların 1 Mayıs’ta 56 bin 500 dolara kadar gerilediği, 6 Mayıs’ta 65 bin 500 dolara kadar yükseldiği ve kısa sürede %15’lik volatilite yaşandığı izleniyor.

9 MAYIS BTC FİYATI KAÇ DOLAR?

BTC’de hafta başında görülen 65 bin 500 dolar denemesinin ardından bugüne kadar, yaklaşık yüzde 6,50’lik bir gerileme yaşandı. BTC fiyatı 9 Mayıs işlemlerinde TSİ 10:30 sıralarında 61 bin 500 dolara yakın seyrediyor. Fiyatlar, kritik öneme sahip ve bugün itibarıyla 62 bin 500 dolarda bulunan 100 günlük ortalamanın hemen gerisinde bulunuyor. Ayrıca son iki günde önemli bir ara destek konumunda bulunan 60 bin 500 doların üzerinde tutunma çabası da dikkatlerden kaçmıyor.

BTC 2024 YORUM VE HEDEF?

Mart ayında 73 bin 800 dolarla tüm zamanların zirvesini gören ve yaklaşık iki aydır düşüş trendinde hareket eden BTC fiyatı neden yükselmiyor? Bitcoin alınır mı satılır mı? Bitcoin 2024 hedef fiyat? BTC yükselecek mi? Bu soruların cevapları aranırken; BTC’de yükselişlerin 4 ana sebeple kalıcı olmadığı görülüyor. İşte o sebepler:

1-FED BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

ABD Merkez Bankasının (FED) faiz indirim sürecine dair belirsizlikler devam ediyor. Son olarak Boston FED Başkanı Susan Collins; enflasyonda kalıcı düşüş işaretlerini görmenin zaman alacağını, bu süreçte de faiz oranlarını mevcut seviyelerde tutmak gerektiğini dile getirdi. Dolar endeksinin 105,00 üzerinde gücünü koruması ve ABD tahvil faizlerindeki yüksek seyir, ETF’ler kanalıyla BTC’ye para girişini sınırlı tutuyor.

2-HALVING ÖNCEDEN Mİ FİYATLANDI?

BTC’de bu yıl gerçekleşen HALVING (Yarılanma) beklentisinin, çok önceden satın alınmış olabileceği belirtiliyor. Önceki HALVING işlemlerinden sonra yükseliş yaşanırken, bu yıl nisanda gerçekleşen “yarılanma” sonrasında fiyat artışının yaşanmaması, bu ihtimali akıllara getiriyor. 2022 yılını 16 bin 500 dolardan kapatan BTC’nin, bu yılki HALVING öncesinde 16 aylık süreçte yüzde 300 yükselmesi, bu ihtimali destekleyenlerin dayanak noktasını oluşturuyor.

3-JEOPOLİTİK RİSKLER SÜRÜYOR

Riskli varlık grubu arasında yer alan BTC, jeopolitik gerilimlerden olumsuz etkileniyor. Rusya-Ukrayna savaşı ve Ortadoğu’daki gerilimler başta olmak üzere zaman zaman Asya ülkelerinin de dahil olduğu dünyanın çeşitli bölgelerindeki gerginlikler, kripto paralardan kaçışı hızlandırıyor.

4-BTC MADENCİLERİ NE YAPACAK?

Son HALVING işleminin ardından Bitcoin madencilerinin de kazandığı ödüller, yarı yarıya düşmüştü. Her ne kadar ilk bakışta sistemde daha az arzın gerçekleştiği görülse de; daha az ödül, üretim faaliyetlerini de daha az teşvik ediyor. Maliyetleri artan ve daha az kazanan madencilerin, BTC satışına geçme riski de fiyatları baskılıyor. Bu arada yaklaşan yaz mevsimi öncesinde, artacak soğutma maliyetleri sebebiyle de madencilerin iştahsız olması bekleniyor.

BTC’DE BU SEVİYELERE DİKKAT!

BTC fiyatlarında düşüşlerde 59 bin-56 bin 500 dolar bandının ana destek olarak korunması önem kazanırken; kısa vadede aşılamayan 64 bin 500 – 65 bin 500 bölgesinin, direnç olarak izlenmesi gerekiyor. Kalıcı bir yükseliş için ise yukarıda sayılan 4 sebebin etkilerinin zayıflaması temel anlamda önemli olacak.

Teknik olarak ise 69 bin dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde, önce 73 bin 800 dolar zirvesi, ardından da son düşüş hareketi ile (73.800 – 56.500 dolar) oluşan çanak formasyonunun hedefi olan, yaklaşık 90 bin dolara varabilecek ivmelenme ihtimalinden söz edilebilecek.