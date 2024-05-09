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Haberler > Ekonomi > Kekik üreticisi para kazanamamaktan dertli! Üretimden vazgeçiyorlar

Kekik üreticisi para kazanamamaktan dertli! Üretimden vazgeçiyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kekik üreticisi para kazanamamaktan dertli! Üretimden vazgeçiyorlar

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye’de kekiğin yaklaşık yüzde 95’inin üretildiği Denizli’de, üretici hayal kırıklığına uğradı. Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, kekik fiyatlarının düşük olması ve emeğin karşılığını alamamasından dolayı bazı üreticilerin kekikten vazgeçtiğini belirtti.

Kekiğin merkezi olan Denizli’de kekik üreticisi mutsuz ve hayal kırıklığı yaşıyor. Dünyanın en büyük kekik üreticisi olan Denizli’de çiftçinin ürettiği kekik elinde kalırken, üretici başka ürünlere yönelmeye başladı. Geçtiğimiz yıl kekik 13 TL ila 15 TL arasında satışı gerçekleşirken, üretici ürettiği üründen zarar etmeye başladı.

Kekik üreticisi para kazanamamaktan dertli! Üretimden vazgeçiyorlar - 1. Resim

"ÜRETİCİ 2 YILDIR MAĞDUR DURUMDA"

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, “Kekikteki piyasa üreticiyi hayal kırıklığına uğrattı. Şu anda kekik üreticisi gübreleme, ilaçlama ve sulama işlemlerini yürütüyor. Üretici bir umut daha bekliyor. Fiyat konusunda üretici iki yıldır mağdur durumda. Pamukkale İlçesi Gözler bölgesinde, Buldan, Güney ‘de bazı ekimi olan üreticiler tarlasını bozarak tütüne yönelmeye başlayanlar var. Kekik üreticisi bu yıl ürününü 12 TL ila 15 TL arasında satabildi. Maliyet rakamları altında olunca üretici üretimden soğudu. Ayrıca Lisanslı depoculuk eksikliği ve Kekik Borsası’nın Denizli’de olmaması nedeniyle üretici özel sektörle baş başa kalmıştır” dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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