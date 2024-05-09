Satışlar nerede duracak? Beşiktaş hissesinde 12. taban!

22 Nisan’da 89,65 TL ile zirve yapan BJKAS hissesi, o tarihte başladığı taban serisini bugün de sürdürdü. Aralıksız 12 gün taban olan BJKAS hissesi, bugün 25,34’e düşerek, söz konusu süreçte yüzde 72 değer kaybetti. 100 bin TL’lik BJKAS hissesi taşıyan bir yatırımcının parası 38 bin TL’ye geriledi. Hissenin aşırı satım bölgesinde bulunduğu ve 20,60 TL’nin önemli bir FİBONACCI teknik seviyesi olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. (BJKAS), son zamanların en çok konuşulan hissesi oldu. 19 Nisan tarihinde 89,30 TL ile tarihi yüksek seviyeden kapanış gerçekleştiren BJKAS hisseleri, 22 Nisan’da 89.65 TL’yi de test ettikten sonra hızla düşüşe geçti. 22 Nisan ve bugün dahil olmak üzere son 12 işlem gününde taban olan BJKAS hisseleri, 9 Mayıs’ta 25,34 seviyesine geriledi. Böylece söz konusu dönemde gerçekleşen gerileme yüzde 72 oldu.

TÜRKİYE KUPASINDA FİNALDE

Bu sene ligde sportif başarı elde edemeyen ancak Türkiye Kupasında finale yükselen Beşiktaş, Avrupa Ligi şansını da bu kanaldan sürdürüyor. Trabzonspor ile 23 Mayıs’ta final maçına çıkacak olan Beşiktaş; Türkiye Kupasını kazanırsa Avrupa Ligine katılma fırsatını yakalayacak.

1 YILDA YÜZDE 800 ARTMIŞTI

Öte yandan BJKAS hissesi; geçen yıl 19 Nisan’da 10,14 TL seviyesinden kapanış yapmıştı. Ligde sportif başarı olmamasına ve finansallarda da ciddi düzelme yaşanmamasına rağmen, hissede bu yıl aynı tarihe kadar 1 yıllık süreçte değer artışı, yaklaşık yüzde 800 olarak gerçekleşmişti.

TEKNİK OLARAK BU SEVİYEYE DİKKAT

BJKAS hissesinde son yükseliş dalgasının ise 28 Mart-19 Nisan arasında ve 47,00-89,75 fiyat bandında gerçekleştiği görülüyor. Bu yükselişin FİBO 161,80 düzeltme seviyesinin 20,60 TL seviyesine denk geldiği, teknik olarak da öncelikle bu seviyeye dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Hissede bütün teknik göstergelerin aşırı satım bölgesinde bulunduğuna da işaret ediliyor.

MKK’YA BAŞVURULAR ARTTI

Şirketten olağandışı fiyat hareketlerine dair bir açıklama gelmezken; son günlerde borsada işlem görmeyen statüdeki paylara dair, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na kaydileştirme başvuruları dikkat çekiyor. Bu kapsamdaki hisselerin de böylece borsada alım-satıma konu edilebileceği biliniyor. Son olarak dün, 153 bin 741 adet hisse için de başvuru yapılmıştı.

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