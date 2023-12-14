2024 yılının asgari ücret zammı rekor mu kıracak? Tek zam teklifi ne kadar olacak?

14 Aralık 2023 21:26 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 21:26

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

18 Aralık 2023 tarihinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısını gerçekleştirmek için bir araay gelecek. Milyonları ilgilendiren asgari ücret zammı için kararın ne olacağından çok Temmuz ayındaki gibi rekor mu kırılacak? sorularını akla getirdi. Dezenflasyonist süreciyle 2024 yılında asgari ücrete tek zam yapılacak. Ara asgari ücret zammı iptal olduğundan rekor bir zam bekleniyor.

2024 YILININ ASGARİ ÜCRET ZAMMI REKOR MU KIRACAK?

2024 yılında tek zam yapılacağı için rekor bir zam oranı bekleniyor. Bunun en büyük nedeni ise; 2023 yılının Temmuz ayındaki ara zamla net asgari ücret yüzde 34 artışla 11.402 liraya yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talibatıyla 2024 yılındaki asgari ücret beklentileri yüksek olabileceği düşünülüyor. 18 Aralık'tan sonra yeni asgari ücret 25-29 Aralık tarihleri arasında açıklanacak. Sabah Gazatesi'nde yer alan habere göre; Asgari ücret zammı 7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyon vatandaşı da dolaylı yoldan etkileyecek. Ocak 2023'te yüzde 54,7 artışla 8.506 TL'ye yükselen asgari ücret, Temmuz ara zammı ile beraber yüzde 34 zam alarak 11.402 TL'ye yükseldi. Asgari ücret dönemin kuruyla (1 dolar=23,82 TL) 482 dolarlık alım gücüne yükselerek bir rekor da döviz bazlı kırdı. Temmuz ayı itibariyle ise gelir ve damga vergisi alınmadı. Ek destek ücreti ise 500 TL oldu.

TEK ZAM TEKLİFİ NE KADAR OLACAK?

18 Aralık'ta toplanacak olan komisyondan ilk teklif TİSK'ten gelecek. Tahmini olarak enflasyon yüzde 36 olursa asgari ücrette 15 bin TL olabilir.