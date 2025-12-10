Türkiye'de bu yılın ocak-kasım döneminde elektrikli araç satışı yüzde 111,4'lük bir artışla 166 bin 665'e yükseldi. En çok satılan elektrikli araçlar arasında zirvenin sahibi yerli otomobil Togg oldu. Togg'u sırasıyla Tesla ve BYD izledi. İşte satış rakamları...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, otomobil satışları bu yılın ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,96 artarak 938 bin 177, hafif ticari araç satışları da yüzde 7,13 yükselerek 238 bin 603 oldu. Söz konusu dönemde Türkiye otomobil pazarında 442 bin 650 benzinli otomobil, 251 bin 992 hibrit otomobil satıldı. Dizel otomobil satış sayısı 69 bin 741, otogazlı otomobil satış sayısı ise 7 bin 399 oldu. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 164 bin 665 olarak kayıtlara geçti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYIŞI 2 KATINI AŞTI

Benzinli bir jeneratörün bataryayı şarj ettiği ve sürüşün elektrik motoruyla sağlandığı "uzatılmış menzil" sistemlere sahip araçlar da dahil edildiğinde, yılın 11 ayında elektrikli otomobil satış sayısı yüzde 111,4'lük artış ve 17,8'lik pazar payıyla 166 bin 665'e yükseldi. (Uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor)

Geçen yılın aynı döneminde elektrikli otomobil satışları 83 bin 298 olmuştu. Böylece bu yılın ocak-kasım döneminde elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıkmış oldu.

2025 yılında Türkiyede en çok satılan elektrikli araçlar! Zirvenin sahibi Togg

YILIN 11 AYINDAKİ SATIŞLARDA İLK 3 SIRAYI TOGG, TESLA VE BYD PAYLAŞTI

Bahsedilen dönemde marka bazında en çok satılan elektrikli otomobillere bakıldığında listenin en tepesinde T10X ve T10F modelleriyle toplam 31 bin 715 satışa ulaşan yerli otomobil Togg yer aldı. Onu, 29 bin 955'le Tesla izlerken, BYD 17 bin 639 satışla üçüncü sırada konumlandı. Tesla, Türkiye'deki varlığını Model Y ile sürdürürken, tam elektriklide BYD'nin ülkeye getirdiği model sayısı 7'ye ulaştı.

Yılın söz konusu döneminde listenin ilk 3 sırasında yer alan markalar, elektrikli otomobil pazarının yüzde 47,5’ini oluşturdu. Bu dönemde Togg ise tek başına yaklaşık yüzde 20'lik pazar payı elde etti.

Bu dönemde Citroen 9 bin 4'lük satışa ulaşırken, KIA 8 bin 978, Hyundai 7 bin 831, Opel 7 bin 674 ile sıralamada 7'nci sıraya yerleşti. En çok satılan 10 elektrikli otomobil markası listesinde, Opel'in ardından 6 bin 643 satışla KG Mobility, 6 bin 325 ile Volvo ve 6 bin 194 ile Mercedes-Benz yer aldı.

TOGG, KASIM AYININ DA ŞAMPİYONU OLDU

Elektrikli otomobil pazarında Togg, yılın 11 ayında en çok satılan marka olmasının yanında, bu başarısını aylık bazda da devam ettirdi. Yerli otomobil, geçen ay toplamda 4 bin 235'lik satışla elektrikli otomobil pazarında liderliğe yükselirken, Tesla 2 bin 535'le ikinci, BYD 1 bin 833'le üçüncü sırada bulundu.

Aynı dönemde KG Mobility 1209'la dördüncü olurken, Volvo 1189'la beşinci sırada yer aldı.

HİBRİT OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 71,3 ARTIŞ KAYDETTİ

Yılın 11 ayında benzinli otomobil satışlarında yüzde 15,5, dizellerde ise yüzde 18,8 düşüş gerçekleşti. Bu dönemde otogazlı otomobil satışları yüzde 33,9, hibrit otomobil satışları yüzde 71,3 ve tam elektrikli otomobil satışları yüzde 111,4 arttı.

Benzinli otomobillerin satışlarda geçen yılın ocak-kasım döneminde yüzde 62 olan payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 47,2'ye geriledi. Söz konusu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 10,1'den yüzde 7,4'e düşerken, otogazlı otomobillerin payı ise yüzde 0,8 oldu. Aynı dönemde toplam satışlardan alınan pay, tam elektrikli otomobillerde yüzde 9,2'den yüzde 17,6'ya, hibritlerde yüzde 17,4'ten yüzde 26,9'a yükseldi.

Otomobiller tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında toplam pazarın yüzde 44,7'sini oluşturduğu, toplam satışlarının 418 bin 657'ye ulaştığı görüldü. Böylelikle Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli ya da hibrit araçlardan oluştu. Aynı dönemde hibrit araçlar içerisinde plug-in hibrit 42 bin 857'lik satışa ulaşarak yüzde 4,6 paya sahip oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 658,9 olarak gerçekleşti. Bu dönemde hibrit otomobiller arasında model bazında en çok 23 bin 131'le BYD SEAL U satılırken, onu 22 bin 181'le Toyota C-HR, 17 bin 575'le Nissan Qashqai, 14 bin 157'le Peugeot 3008 ve 11 bin 72'yle Toyota Corolla Cross izledi.

ODMD verilerine göre, 2025'in kasım ve ocak-kasım döneminde en çok satılan ilk 10 elektrikli otomobil markası şöyle:

OCAK-KASIM 2025 Togg 31.715 Tesla 29.955 BYD 17.639 Citroen 9.004 KIA 8.978 Hyundai 7.831 Opel 7.674 KG Mobility 6.643 Volvo 6.325 Mercedes-Benz 6.194

KASIM 2025 Togg 4.235 Tesla 2.535 BYD 1.833 KG Mobility 1.209 Volvo 1.189 Citroen 954 Opel 908 Hyundai 815 MINI 681 Mercedes-Benz 599





Haberle İlgili Daha Fazlası