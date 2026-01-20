Altın ve gümüş fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. 2025 yılında yatırımcısını ihya eden altın ve gümüş, 2026 yılında da yatırımcısını üzmüyor. ABD Başkanı Trump'ın jeopolitik söylemleriyle birlikte güçlü seyretmeye devam eden altın ve gümüşten yeni bir rekor geldi. İşte detaylar...

2025 yılında rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş, 2026 yılına da hızlı başladı. Yatırımcılar her iki metalin 2026 performansını merak ederken, altın ve gümüşten yeni bir rekor geldi.

GÜMÜŞ VE ALTIN TARİHİ ZİRVELERİ GÖRDÜ

Altının ons fiyatı 4.737 dolarla, gümüşün ons fiyatı ise 95,88 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Saat 15.35 itibarıyla ons altın 4.728 dolardan, ons gümüş ise 95,25 dolardan işlem görüyor.

GÜMÜŞTEN 46 YIL SONRA BİR İLK

2025 yılının en çok kazandıran değerli metali gümüş oldu. Gümüşün onsu geçen yıl yüzde 146 değer kazanırken yüzde 64,2 artan altının onsunu yıllık getiride geride bıraktı. Böylece gümüş 1979 yılından bu yana en hızlı yıllık yükselişini kaydetti. Gümüşün onsu 1979 yılında yüzde 434 artmıştı.

ALTIN VE GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD'yi Avrupa Birliği ve NATO ülkeleriyle karşı karşıya getiren Grönland'ı ilhak girişiminin yol açtığı jeopolitik ve ticari gerginliklerin sürmesi güvenli liman varlıklara talebi artırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikada gerilimi artıran tutumu ve ABD Merkez Bankasına (Fed) faiz oranlarını daha da düşürmesine yönelik çağrıları da değerli metal fiyatlarının rekor kırmasına neden oluyor.

ENDÜSTRİYEL TALEP GÜMÜŞÜ GÜÇLÜ TUTUYOR

Gümüş, sadece güvenli liman özelliğiyle değil endüstriyel alanda da gördüğü taleple öne çıkıyor. Özellikle güneş enerjisi, elektronik ve elektrikli araç sektörleri başta olmak üzere gümüşteki endüstriyel talep, güçlü kalmaya devam ediyor. Yeşil enerji dönüşümü, fotovoltaik paneller, veri merkezlerindeki elektrifikasyon süreci, gümüşe talebi artıran önemli faktörlerin arasında yer alıyor.

ABD'nin "kritik mineral" listesine alma kararı, gümüş talebinin artacağına yönelik öngörüleri kuvvetlendirdi. Gümüş, savunma sanayisinde de talep görüyor. Gümüş piyasasının uzun yıllardır açık vermesi ve ABD'nin gümrük vergisi riskinin hala devam etmesi, bu madenin fiyatını destekleyen bazı temel faktörlerin arasında yer aldı.

Altının aksine gümüş, esas olarak diğer minerallerin yan ürünü olarak üretiliyor, bu nedenle madenciler son yıllarda artan talebe kolayca cevap veremiyor. Bireysel yatırımcıların özellikle Kuzey Amerika'da gümüşe talebi arttı. Gümüş, burada genellikle "fakir adamın altını" olarak tanınıyor.

