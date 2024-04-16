3 aylık enflasyon oranı belli oldu, oranlar ortaya çıktı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Mart ayı enflasyonun açıklanmasıyla gözler, geride kalan nisan, mayıs ve hazirana çevrildi. SGK uzmanları, mayıs ayında enflasyonun pik yapacağını sonrasında düşüşe geçeceğini bildirirken memur ve emeklilerin alabileceği zam oranlarına ilişkin tahminlerini paylaştı. İşte SGK Müşaviri Emin Yılmaz'ın zam oranlarına dair beklentisi...

TÜİK, geçtiğimiz günlerde mart ayı enflasyon oranını açıkladı. Enflasyon, 3.16 olarak piyasalara duyuruldu. Ocakta yüzde 6.70, şubatta 4.53'ün üzerinde açıklanan oranlar sonrası 3 aylık toplam enflasyon farkı yüzde 15.5 olarak kesinleşti.

Geriye nisan, mayıs ve haziran enflasyon oranlarının açıklanması kaldı. Milyonlarca memur ve emeklisinin merakla beklediği zam oranlarına ilişkin ise tahminler gelmeye başladı.

Milliyet'te yer alan habere göre konuyla ilgili tüm merak edilenleri Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz açıkladı.

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Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz haftalarda TÜİK tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verisi yüzde 3,16 olarak piyasalara duyurulmuştu. Ocakta yüzde 6,70 ve şubatta açıklanan yüzde 4,53’ün üzerine mart ayını da ekleyince3 aylık toplam enflasyon farkı yüzde 15,05 olarak kesinleşti.

İşte buradaki yüzde 15,05’lik rakam üzerinden emeklilerimizin kök aylıklarına gelecek zam oranı şimdiden netleşmiş oldu. Şu an için okuyucularımız e-Devlet vasıtası ile kök aylıklarının üzerine yüzde 15,05’lik rakamı hesaplayarak kendileri de bunu tespit edebilirler.

Tabii ki buradaki verilere refah payı eklentisinin dahil olmadığını belirtmek isterim. Normalde yasal olarak emeklilerimize TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı üzerinden zam yapılmaktadır. Refah payı uygulaması yasalarımızda yok, fakat son emekli maaşlarına bakıldığı zaman refah payı eklentisini siyasi iktidarın yaptığını gözlemlemekteyiz.

Emeklilerimiz ocak ve temmuz aylarında yılda iki defa maaş farklarını almaktadırlar. Temmuz maaş farkları için nisan, mayıs ve haziran verilerinin de ortaya çıkması lazım. Bu sebepten dolayı tahminler üzerinden bazı verileri hesaplayabiliriz.

ENFLASYON MAYISTA ZİRVEYE ULAŞACAK

2024 yılı enflasyon verisi yüzde 36 olarak tahmin edilmektedir. Mayıs ayında enflasyonun yüzde 70 ile yüzde 75 arası bir seviyede tepe yapması beklenmektedir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in beyanatları ve uygulanan sıkı maliye ve para politikası vasıtasıyla sonrasında baz etkisi ile bu rakamın düşüşe geçeceği ve yıl sonunu yüzde 36 ile kapatacağı hedeflenmektedir.

MEMUR VE EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

2024 yılı altı aylık enflasyon rakamının yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceği kanaatindeyim. Geçmiş dönemlerde refah payı eklentisinin yapıldığını gözlemlemekteyiz. Bir önceki dönemde memur, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarının refah payı vasıtası ile eşitlendiğini gördük. Eğer enflasyon yüzde 24 olarak açıklanırsa memur ve memur emeklilerine yüzde 18,60 oranında toplu sözleşmeden kaynaklı zam yapılacaktır.

Ben bu dönemde de memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerine aynı oranda zam yapılacağını düşünüyorum. Enflasyon tahminine göre emeklilere yüzde 24 civarında bir zam yapılacaktır.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?