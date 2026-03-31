Ticaret Bakanlığı denetimlerinde bir zincir marketin kilosunu sadece 40 TL’den tedarik ettiği domatesi, tam yüzde 400 kârla 199 TL’ye tüketiciye sattığı tespit edildi. Sadece bir ay içinde fiyatı 5 katına çıkaran markete 1.8 milyon TL ceza kesileceği öğrenildi.

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarına karşı yürüttüğü denetimlerde pes dedirten bir tabloyla karşılaştı.

SHOW Haber'in haberine göre, bir zincir marketin sadece bir ay önce kilosunu 40 TL’den aldığı domatesi, tam 5 katı fiyatına 199 TL’ye satışa sunduğu tespit edildi. Skandalın adresi olan markete 1,8 milyon TL ceza kesildi.

VATANDAŞIN MATEMATİĞİ ŞAŞTI

Market market dolaşarak uygun fiyat arayan tüketiciler, aynı ürünlerin farklı zincirlerde uçurum fiyatlarla satılmasından dert yanıyor.

Bir markette 39 TL olan havucun diğerinde 55 TL, İzmir'de 250 TL olan dolmalık biberin İstanbul'da 199 TL olması "haksız kazanç" tartışmalarını alevlendirdi.

BAKANLIKTAN REKOR CEZA

Haksız fiyat artışı ve stokçulukla mücadele kapsamında Ticaret Bakanlığı, domatesten yüzde 400 kar elde eden zincir markete 1.806.170 TL idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

