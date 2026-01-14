Şu sıralar 43,18 liradan işlem gören dolar kuruyla ilgili yeni bir tahmin geldi. Dünyaca ünlü banka ING Global, 1,3,6 ve 12 aylık dolar/TL tahminlerini açıkladı. Rakamın 51 liraya kadar çıkması dikkat çekti.

100'den fazla ülkede hizmet veren ING Global, Türkiye'ye ilişkin yeni bir rapor yayınladı. Dev banka 2026 yılına ilişkin dolar/TL ve enflasyon tahminlerini güncelledi.

2026 ENFLASYON TAHMİNİ

Hollanda merkezli bankanın 2026 enflasyon tahmini yüzde 22 oldu. Banka gösterge faiz tahminini ise yüzde 27 olarak açıkladı. Raporda risklerin yukarı yönlü olduğu vurgulandı.

50 lirayı aşacak! INGden dolar/TL tahmini

DEZENFLASYON SÜRECİ...

Banka, bu yıl döviz kurunun dezenflasyon sürecini destekleyici bir görünüm sergilemesini beklediğini, yönetilen ve yönlendirilen fiyatların Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleriyle uyumlu olacağını öngördü.

DOLAR/TL TAHMİNLERİ

ING Global dolar/TL tahminlerini de açıkladı. Dev banka dolar/TL için 1 aylık tahminini 43,70, 3 aylık tahminini 45,10, 6 aylık tahminini ise 47,20 ve 12 aylık tahminini ise 51 olarak sıraladı.

