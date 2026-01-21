Sompo Sigorta, 2025’te sektör ortalamasının üzerinde performans sergilerken, prim üretimini yüzde 46 artırarak, 51,3 milyar lira seviyesine ulaştı.

Türkiye sigorta sektörünün büyük 5 şirketi arasındaki konumunu pekiştiren Sompo Sigorta, 2026’da kasko poliçe adedini 1,2 milyona, müşteri sayısını ise 3,5 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur, 2025 yılını değerlendirdiği açıklamasında 2,9 milyon müşteri ve 950 bin kasko adedine ulaştıklarını belirterek “Özellikle kasko branşında 15,1 milyar TL prim üretimi ve yüzde 68 büyümeyle tarihimizin en yüksek kasko pazar payı seviyesine ulaştık. 1.300’ü aşkın oto servisinden oluşan yaygın ağımız sayesinde hasar süreçlerini hızlı ve şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre kasko ödeme sürelerinde sektörde 23 gün ile en hızlı 4. şirketiz. Tüm bunlarla beraber 2025 yılında 3,8 milyon yaşayan poliçemiz bulunuyor. 2026 yılında da aynı büyüme ivmesini sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.

