Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Kara, deniz, hava ve demir yolu imkânlarının bir arada kullanıldığı kombine taşımacılık destekleme kapsamına alınacak. Bakanlığın hazırladığı yönetmelik taslağına göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı lojistik merkez, kombine yük terminali ve kuru liman gibi aktarma noktalarının yapımı ile mevcut tesislerin verimliliğini artıracak yatırımlar için teşvik verilebilecek. Yönetmelik taslağına göre kombine taşımacılık belgesi alanların MTV indirim kapsamına alınması da çalışmalar arasında. Ulusal ve uluslararası taşımacılıkta dengeli, çevreyle dost, güvenli ve sürdürülebilir taşıma türlerinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Yine taslağa göre kombine taşımacılık kapsamındaki araçlar karayolları geçişlerinden indirimli yararlanabilecek. Yönetmelikle getirilen yetki belgesine sahip olma şartına uymayanlara 10 bin lira, ayrıca sefer başına 2 bin lira ceza uygulanabilecek. Sistem, kurulacak gözetim merkeziyle takip edilecek.