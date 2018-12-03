Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık bir yıl boyunca aşırı soğuk, radyasyon ve yer çekimsiz ortam gibi uzay şartlarına maruz kalan modülün inceleneceğini dile getiren Turhan, çalışma sonucunda elde edilecek bilgilerin, yerli ve milli olarak üretilecek ve uzayda kullanılacak malzemelerin yapımında fikir vereceğini söyledi.

Öte yandan ASELSAN tarafından geliştirilen en yeni silah sistemlerinden Sarp-Zafer, ilk sınavını Katar’da verdi. ASELSAN’ın Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ürün ailesinin en yeni üyesi Sarp-Zafer, Katar’da askeri makamlar tarafından yoğun testlere tabi tutuldu. Sarp-Zafer, yurt içi ve dışı kullanıcılardan gelen geri beslemeler ve ortaya çıkan operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirildi. Sistem, farklı son kullanıcı birliklerden gelen talepler doğrultusunda Nurol Makina’nın Yörük 4x4 zırhlı muharebe aracı ile birlikte çöl şartlarında gerçekleştirilen atışlı saha testlerini başarıyla tamamladı. Katar’da gerçekleştirilen atışlı saha testlerinin yurt içinde ve dışında imzalanması hedeflenen yüksek adetli sözleşmeler için önemli bir referans olacağı değerlendiriliyor.