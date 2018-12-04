Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz aylarda yüzde 3.24’lere kadar yükselerek rekorlar kıran ve vatandaşın ev almasını zorlaştıran konut kredisi faizlerinde gerileme yaşanıyor. Ortalama yüzde 2.37 seviyesinde bulunan konut kredisi faizlerinde yüzde 1.89’lu seviyeler görülmeye başlandı. Bu da 10 yıl vadeli 100 bin liralık kredide vatandaşın cebinde yaklaşık 50 bin lira kalması anlamına geliyor.

EN DÜŞÜK YÜZDE 1.89

Konut kredisi faizleri bu yıl psikolojik sınır olan yüzde 1’i oldukça aşmıştı. Eylül ayında özel bankalardan yüzde 3.24’lere kadar yükselen konut kredisi faizleri Merkez Bankası’nın 23 Kasım verilerine göre; ortalama yüzde 2.37 seviyesinde bulunuyor. Oranlar bankalara göre değişse de bu hafta itibarıyla piyasadaki en düşük faiz oranı yüzde 1.89’a gerilemiş durumda.

TAKSİT 409 TL DÜŞTÜ

Rakamlara bakacak olursak, yüzde 1.89 oran üzerinden 10 yıl vadede 100 bin liralık kredi kullanıldığında aylık 2 bin 113 lira taksit ödenirken, geri ödeme 253 bin 616 lirayı buluyor. Konut kredisi yüzde 2.37 üzerinden kullanıldığında ise aylık taksit 2 bin 522 lira olurken, geri ödeme miktarı da 302 bin 603 liraya yükseliyor. Buna göre, 100 bin liralık kredide 48 bin 987 lira cepte kalıyor.

500 BİN TL KREDİDE

Daha yüksek oranlarda kredi kullanıldığında, vatandaşın cebinde kalan miktar da artıyor. Buna göre; 10 yıl vadede 500 bin liralık kredi yüzde 2.37 faiz oranı üzerinden kullanıldığında aylık taksitler 12 bin 608 liraya çıkıyor. Toplam geri ödenecek miktar da 1 milyon 513 bin 16 lira oluyor. 500 bin liralık kredi 10 yıl vadede yüzde 1.89 oran ile kullanıldığında ise aylık taksitler 10 bin 567 liraya, toplam ödeme miktarı da 1 milyon 268 bin 78 liraya iniyor. Bu durumda vatandaş 244 bin 938 lira karlı çıkıyor.

KREDİ KULLANIMI DİBİ GÖRDÜ

Ev almak isteyen vatandaşlar için konut kredisinde psikolojik faiz oranı yüzde 1 olarak biliniyor. Faiz oranı yüzde 1’i aştıkça, kredi kullanımı da aynı ölçüde geriliyor.Türkiye İstatistik Kurumu’nun son açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, yükselen faizler nedeniyle konut kredisi kullanımı yüzde 79.1 azalarak 8 bin 65’e geriledi.Toplam konut satışları içinde ipotekli (kredili) satışların payı yüzde 5.5’e kadar düştü. Bu oran yüzde 30’lu seviyelerde bulunuyordu.