Fransa tarafından uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlamalarıyla aranan S.K. (35), İstanbul'da MİT ve Emniyet'in düzenlediği ortak operasyonla yakalandı.

Fransa’nın uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlamalarıyla aradığı S.K. (35), İstanbul’da gerçekleştirilen ortak operasyonla yakalandı.

EMNİYET VE MİT'TEN ORTAK ÇALIŞMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) koordineli çalışması sonucu şüphelinin Kağıthane’de bulunduğu tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda adrese baskın yapıldı.

Fransız adli makamlarınca hakkında “difüzyon mesajı” ile uluslararası yakalama kaydı bulunan S.K.’nin, uyuşturucu ticareti yapma, uyuşturucu maddeyi bulundurma ve nakletme ile suçtan elde edilen gelirin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu iddia ediliyor.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, hakkında yürütülen işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Şüphelinin, işlemleri tamamlandıktan sonra ülkesine iade edilmesi bekleniyor.

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