Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! Fransa'nın aradığı şüpheli İstanbul'da gözaltında
Fransa tarafından uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlamalarıyla aranan S.K. (35), İstanbul'da MİT ve Emniyet'in düzenlediği ortak operasyonla yakalandı.
- Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri ile MİT'in koordineli çalışması sonucu gerçekleştirildi.
- Şüphelinin Kağıthane'de bulunduğu tespit edildi.
- Fransız adli makamlarınca hakkında uluslararası yakalama kaydı bulunuyor.
- S.K.'nin uyuşturucu ticareti, madde bulundurma ve nakletme ile kara para aklama suçlarından arandığı belirtildi.
- İşlemleri tamamlanan şüphelinin ülkesine iade edilmesi bekleniyor.
Fransa’nın uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlamalarıyla aradığı S.K. (35), İstanbul’da gerçekleştirilen ortak operasyonla yakalandı.
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EMNİYET VE MİT'TEN ORTAK ÇALIŞMA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) koordineli çalışması sonucu şüphelinin Kağıthane’de bulunduğu tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda adrese baskın yapıldı.
Fransız adli makamlarınca hakkında “difüzyon mesajı” ile uluslararası yakalama kaydı bulunan S.K.’nin, uyuşturucu ticareti yapma, uyuşturucu maddeyi bulundurma ve nakletme ile suçtan elde edilen gelirin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu iddia ediliyor.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, hakkında yürütülen işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Şüphelinin, işlemleri tamamlandıktan sonra ülkesine iade edilmesi bekleniyor.