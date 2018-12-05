Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakdemirli, Türkiye’nin 52,2 milyar dolarlık tarımsal hasıla ve 17,6 milyar dolarlık tarımsal ihracat ile Avrupa’nın en büyük tarımsal gücü hâline geldiğini vurgulayarak, “Bu potansiyelin tüm dost ülkeler ile paylaşılması konusunda üzerimize düşeni yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz. Ürettiklerimizle sadece 80 milyon vatandaşımızın değil, ülkemize sığınan yaklaşık 4 milyon Suriyeli mültecinin ve 40 milyon turistin beslenme ihtiyacını karşılıyoruz” dedi. Bakan Pakdemirli, Türkiye ve Ukrayna’nın, AB katılım sürecini yürüten iki ülke olduğuna işaret ederek, “Ukrayna ile karşılıklı tarımsal yatırımların artırılarak AB pazarında birlikte yer alma konuları da iş birliğimiz için önemlidir” diye konuştu.