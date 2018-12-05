Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜBİTAK iş birliği ile hayata geçen laboratuvarda “ağ mimarisi ve protokolleri” ile “güvenlik” alanlarında çalışmalar yapılacak. Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Ericsson Türkiye’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’de AR-GE merkezlerine sahip olduğuna dikkat çekerek, laboratuvarın araştırmalarda kilit rol üstleneceğini söyledi. Ericsson Ortadoğu ve Afrika Başkanı Rafiah İbrahim de laboratuvarda AR-GE mühendislerince üretilen patentli yazılımların sadece Türkiye’de değil küresel hizmet sağlayıcılar tarafından kullanılacağını dile getirdi. İbrahim “Burada önümüzdeki 5-10 yılda sektörün ihtiyaçlarının neler olacağı düşünülerek geliştirilecek. Yani 5G ve nesnelerin interneti için bundan sonraki 5-10 yıllık ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak geliştirilecek. Türkiye’ye yatırım yapmayı, yatırımlarımızı sürdürmeyi kesinlikle istiyoruz. Nesnelerin interneti ile ilgili çözümlerde Türkiye çok iyi durumda. Burası gerçekten önemli bir pazar. Türkiye için değil aynı zamanda Orta Doğu ve Afrika için de önemli bir pazar” dedi. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da laboratuvarın “ağ mimarisi ve protokolleri” ile “güvenlik” alanlarının öne çıkacağını belirterek, “5G ve ötesi alanında çalışmalar yapılacak. Bizim beklentimiz hem bilgi ve teknoloji üretimi anlamında var. Aynı zamanda diğer 10 laboratuvar ile ilgili iş birliği platformunun geliştirilmesi” diye konuştu.