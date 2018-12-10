Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Araç çağırma hizmeti veren şirketlerin Türkiye’deki yasaklanmasının ardından faaliyetlerini kısa süreli olarak durduran Dubai merkezli Careem yeniden Türkiye piyasasına döndü. Careem, XL araçlar ile anlaşmalarını sonlandırarak yeni dönemde sarı taksilerle hizmet vereceğini duyurdu. Careem, eğitimler ve puanlama yoluyla sarı taksilerde yaşanan tatsız olayların da önüne geçmeyi hedefliyor.

Dubai’de 6 yıl önce kurulan ve Orta Doğu’nun ilk ve tek teknoloji unicorn’u olan Careem, şu anda Kuzey Afrika, Türkiye, Pakistan ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere 15’ten fazla ülkede 120 şehirde faaliyet gösteriyor. 1 milyondan fazla sürücü ile çalışan şirketin kullanıcı sayısı ise 25 milyonu geçti. Türkiye’de iki sene önce faaliyete geçtiklerini ve çok büyük bir potansiyel gördüklerini vurgulayan Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, “Bir hata yaptık ve bunu düzeltmek istiyoruz. Yeni bir strateji ile hareket edeceğiz. Bundan böyle sadece taksileri kullanarak Türkiye pazarında faaliyet göstereceğiz. Türkiye pazarında binlerce kişiye iş imkanı sunacağız. Şu an binin üzerinde taksici ile anlaştık. İstanbul’da 17 binden fazla taksi var. Hedefimiz bunu kısa sürede 10 binin üzerine çıkarmak” dedi. Careem’in Türkiye’de artık XL segment araçlar ile faaliyet göstermediğinin altını çizen Manna, şöyle devam etti: Careem Türkiye’de devletle el ele, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak çalışıyor. Aynı zamanda ulaştırma profesyonellerini ve sektörü desteklemeyi amaçlıyoruz. Sadece tahditli ve tahsisli plakaya sahip taksileri kullanarak faaliyet gösteriyoruz ve taksi dünyasına hizmet veren tüm paydaşlarla iletişim içindeyiz.



TÜRKİYE GENELİNE YAYILMAK İSTİYOR

Careem’in Türkiye’de kalıcı olduğunu ve yatırım yapmanın yanında insanların yaşam ve çalışma şekillerini de değiştirdiğini kaydeden Manna “Şu anda platformumuzda bulunan taksilerle birlikte işlerimizin büyüdüğünü görmekten ve tüketicilerin Türkiye’deki yeni girişimimizden nasıl yararlanacağını düşünmekten heyecan duyuyoruz” diye konuştu. Mevcut durumda İstanbul ve Adana’nın her yerinde taksi çağırma hizmetleri sunduklarını kaydeden Manna, hizmetlerini Türkiye geneline yaygınlaştırmak ve iş imkanları sunmaya devam etmek istediklerini söyledi.

TÜRKİYE'DE YEMEK İŞİNE GİREBİLİRİZ

Careem olarak bazı ülkelerde online yemek işine girdiklerini belirten Manna “CareemPay’i geliştirdik. Dünyada 33 milyon kullanıcımız var. Türkiye’de de kartlı alışveriş çok yaygın. Bu ,büyük avantaj. Yemek işine girebiliriz” diye konuştu.

EN BÜYÜK YATIRIMI KAPTANA YAPACAĞIZ

Manna, taksi imajını ve hizmetlerini iyileştirmek için önemli yatırımlar yapacaklarını söyledi. Bunun aynı zamanda turistlerin tecrübelerine de olumlu yansıyacağını ifade eden Manna “En büyük yatırımı kaptana yapacağız. Onlara eğitimler veriyoruz. Plaka sahiplerine yönelik de eğitimlerimiz olacak. Müşteri deneyimini üst seviyeye çıkaracağız. Kaptanlara puan vereceğiz. Türkiye’deki puan ortalamasının 5 üzerinden en az 4,5 olmasını hedefliyoruz. Ayrıca işini iyi yapan taksicileri ödüllendiriyoruz. ‘Ayın taksicisi’ ödülü ile onlara otomobil hediye ediyoruz. Yolcu ile taksici arasındaki güveni yeniden inşa edeceğiz. Müşterilerimiz evlerinin konforu içinde doğrudan akıllı telefonlarından bir tuşa basarak taksi çağırabilecek” dedi.