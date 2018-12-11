Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

12 gün sürecek bütçe maratonu başlandı. Sunuş konuşmasını yapan Berat Albayrak, şunları söyledi: Özellikle altyapı yatırımlarımız doygunluk noktasına ulaştığı için öncelikli tasarruf alanımız burası oldu. Bir yandan tasarruflar sayesinde kamu kaynaklarının verimsiz alanlara yönelmesinin önüne geçilirken diğer yandan memurumuzun, işçimizin, emeklimizin, haklarını koruduk. Mecbur olmadıkça yeni vergi indirimleri ve istisnaları getirmeyeceğiz. Eğitime ayırdığımız kaynağı 2019’da 161 milyar liraya çıkarıyoruz, vergi gelirlerinin yüzde 21’ini eğitime harcayacağız. Yatırımlar için 65,1 milyar lira, reel kesim destekleri için 32,8 milyar lira kaynak ayırıyoruz. KDV iadelerinin de hızlı yapılabilmesi için yoğun şekilde çalışıyoruz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2019 yılı bütçesinde de kadınlara, çocuklara, gençlere, yaşlılara ve engellilere sağladığımız imkânları artırarak devam ettirdik. Diğer taraftan, ihracata, teknoloji üretimine ve turizme yönelik ayrılan kaynaklarda temel olarak kesinti uygulanmamıştır. Kurduğumuz e-Tebligat Sistemi ile yaklaşık 30 milyon tebliğ belgesini elektronik ortamda gönderdik ve 300 milyon lira tasarruf sağladık. Tek elde toplanacak nakit rezervinin en uygun finansal araçlarla nemalandırılması sayesinde de yıllık 3-4 milyar lira arasında tasarruf elde edilecek. Kamu gelirlerini artıran önemli düzenlemeler yürürlüğe konulmuş, kamu giderlerinde tasarruf sağlayan kararlar alınmıştır. Uyguladığımız tasarruf politikasının yapısal değişikliklerle kalıcı hale gelmesi de sağlanacaktır. Böylece merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranını, yüzde 2’nin altında tutacağız. Gelecek yıl bütçe açığının 80,6 milyar TL olacağını öngörüyoruz.

KRİZ TELLALLARI CEVABINI ALDI

Bakan Albayrak, 3. çeyrek büyümesiyle ilgili olarak “Türkiye, küresel ekonomideki sert süreçlere, tarihinin en büyük kur saldırısına rağmen, o saldırıyı yaşadığı dönemde dahi büyümüştür. ‘Türkiye stagflasyona girdi, küçülecek, resesyona girdi’ sözleri, büyüme rakamlarıyla cevabını almıştır” dedi.