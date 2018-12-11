Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaş; Adalet Bakanlığı'nda alt işveren işçisi olarak çalışmakta iken 375 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebinde bulunduğunu ancak talebinin reddedildiğini, işçilerin 2 Nisan’da kendisinin ise 30 Temmuz’da yani dört ay sonra, eski hükümlü olarak idarede kadroya geçirildiğini belirtti.

2 Nisan ila 30 Temmuz tarihleri arasında herhangi bir gelirinin bulunmadığını, nisanda işsizlik ödeneği talebinde bulunduğunu ancak talebinin reddedildiğini ifade eden vatandaş, söz konusu döneme ilişkin işsizlik ödeneğinin tarafına verilmesi talebiyle ombudsmanlığa başvuruda bulundu.

KDK, yapılan başvuruyu inceleyip, Adalet Bakanlığı ile iletişime geçerek vatandaşın durumuna ilişkin bilgi aldı.

KDK’nın detaylı incelemeleri ve girişimleri ile vatandaşın işsizlik ödeneği talebi idare tarafından yerine getirildi.