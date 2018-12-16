Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Türkiye sınırlarında, kişinin kendi tasarruflarıyla Katılımevim'in sunduğu modelleri kullanarak dilediği yerden faiz, vade farkı ve ek kira yardımı gibi maliyetlere katlanmadan gayrimenkul sahibi olmayı sağlayan Katılımevim, düşük taksitlerle, faizsiz ve tamamen kişinin kendi belirleyeceği ödeme koşulları ile gayrimenkul alımını gerçekleştirmekte. Ödeme koşullarını tüketicinin belirlediği Katılımevim’de kolay ödeme şartlarıyla konut ve araç sahibi olma imkanı sunuluyor. Katılımevim, faizsiz ve her bütçeye uygun finansman çözümleri üretiyor. Faizsiz finansman modeliyle ek maliyetler altına girmeyen tüketicilerin günde 30 TL’ye konut, 15 TL’ye ise otomobil sahibi olmaları mümkün. Konut ve araç alımlarının yanı sıra tüketicilerin iş yeri, arsa ve iş makinesi gibi çeşitli finansman ihtiyaçlarına da çözüm sunan Katılımevim, 10 aydan 240 aya kadar faizsiz taksitlendirme imkânı da sağlıyor.