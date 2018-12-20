Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk kültürünü ihraç ettiği ürünler ile yurt dışındaki pazarlara taşıyan yerli markalar ile başarıyla örnek olan kişi ve kurumlar “Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni”nde bir araya geldi. Zirvede toplam 17 marka ödül aldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, demir çelik firması Tosyalı Holding’e ödül verirken ABD’nin Türkiye’den demir çelik ithalatında uyguladığı ek vergilerle ilgili açıklama yaptı. Pekcan “Dünya Ticaret Örgütü’nde demir çelik sektörüyle ilgili oldukça yoğun çalışmalarımız var. ABD yüzde 25 artı yüzde 25’ten önce yüzde 15 ek vergi koymuştu. İlk davamızı dün kazandık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bugün en değerli 10 şirketten 7’sinin teknoloji sektöründen oluduğunu söyleyen Pekcan “On sene sonra yapay zekâları, robotları konuşmayacağız, yaşayacağız. Onlar bizim artık hayatımızın içerisinde olacak” dedi.

TEKNOLOJİ İHRACATI VURGUSU

Türkiye’nin ileri teknolojili ürün ihracatının yüzde 3-4 seviyesinde olduğunu hatırlatan Pekcan “Bu oran yüzde 10-15 seviyelerine gelmedikçe kendimizi yüksek gelirli ülkeler seviyesinde görmemiz çok zor” dedi.