Bakan Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Önce millet önce memleket" diyerek çıktıkları yolda büyük bir adım attıklarını belirterek, "Hakkari’ye doğal gazı ulaştırdık. Bugün itibariyle 81 ilimizin tamamı doğal gaza kavuştu. 'Batıda ne varsa doğuda da o olacak' anlayışıyla çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.
Bakan Dönmez müjdeli haberi verdi: 81 ilin tamamı doğal gaza kavuştu
21.12.2018 - 18:24 | Son Güncelleme: 21.12.2018 - 18:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hakkari'ye doğal gazı ulaştırdık. Bugün itibariyle 81 ilimizin tamamı doğal gaza kavuştu" dedi.
Kaynak: DHA
Etiketler : doğal gaz,fatih dönmez,
594597 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/594597.aspx
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