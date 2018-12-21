Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Önce millet önce memleket" diyerek çıktıkları yolda büyük bir adım attıklarını belirterek, "Hakkari’ye doğal gazı ulaştırdık. Bugün itibariyle 81 ilimizin tamamı doğal gaza kavuştu. 'Batıda ne varsa doğuda da o olacak' anlayışıyla çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.