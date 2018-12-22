Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yılın ocak-ekim döneminde 48 şehirde, toplam 22 bin 81 yataklı 143 yeni otel projesi teşvik belgesi aldı. İller bazında Antalya, toplam 3 bin 628 yataklı 16 yeni otel projesi ile ilk sırada yer aldı. İstanbul 2 bin 449 yataklı 15 proje ile ikinci sırayı alırken Trabzon bin 253 yataklı 12 proje ile ilk iki sırayı zorlamaya başladı. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Timur Bayındır “Bizim sektörde yatırımlarda gerileme eğilimi minimumda kaldı. Bunların Anadolu’ya da yayılması, ayrıca memnuniyet verici” dedi.