Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Teklife göre 2019 yılında trafik cezalarına yeniden değerleme oranı olan yüzde 23,73 oranında artış yapılmayacak. Ayrıca araç sınıfından dolayı geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçen araç sahiplerine verilen para cezalarından da vazgeçilecek. Yasa meclisten geçtiğinde, açılmış davalardan vazgeçilecek. Tahsil edilen para cezaları 28 Şubat 2019’a kadar başvurulması halinde 31 Mart’a kadar iade edilecek.

Boğaziçi’ne imar barışı: Getirilen bir diğer düzenlemede, imar barışı kapsamında Boğaziçi sahil şeridi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz sahipleri de artık yapı kayıt belgesinden faydalanabilecek.

Yeniden yapılandırmada kolaylık: Yeniden yapılandırma uygulamasına başvuran ancak yapılandırılan borçların geri ödemelerini yapmayarak hakkını kaybeden borçlulara da yeni fırsat tanındı. 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatıldı.