Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücrette düğüm perşembe günü Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılacak toplantı ile çözülecek. Komisyonda işçi kesimini temsilen bulunan Türk-İş, asgari geçim bedelinin 2 bin 383 lira olduğunu, buna refah payı eklenerek asgari ücretin belirlenmesini istiyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) hedef enflasyon ve rekabet gücünün yanı sıra işsizlikle mücadeleyi gözetecek ücret belirlenmesini isterken, yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının kaldırılmasını, asgari ücret için işverene desteğin artırılarak devam etmesini talep ediyor. TÜİK ise üçüncü toplantıda geçim ücretinin ağır işler için 2 bin 213 lira olduğunu açıklamış, Türk-İş ise bu rakamın gerçeklerden uzak olduğunu ifade ederek, “Bizim tespitimizin 170 lira gerisinde” demişti.

Öte yandan asgari ücretin artmasıyla asgari geçim indirimi de artacak. Hâlen bekar bir işçi için 152,18 TL, evli eşi çalışmayan ve bir çocuklu için 205,44 lira, evli, eşi çalışmayan dört çocuklu için 258,70 TL olan AGİ, asgari ücret oranında artacak.