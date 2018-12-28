Çeşitli birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen askeri araçlar, Hassa ilçesinden harekete geçti.Tank yüklü askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında Gaziantep yönüne ilerledi.
Suriye sınırına askeri sevkiyat
28.12.2018 - 17:34 | Son Güncelleme: 28.12.2018 - 17:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen tankları taşıyan askeri araçlar, Gaziantep'e doğru hareket etti.
Etiketler : Suriye sınırı,askeri sevkiyat,
595629 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/595629.aspx
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