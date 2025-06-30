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Kalem yapmak için ektiler, tüm köyün kabusu oldu! Vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kalem yapmak için ektiler, tüm köyün kabusu oldu! Vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rize'de geçmişte kalem ve olta yapımı için dikilen kamış bitkisi, Eriklimanı Mahallesi'nin kabusu oldu. Her yeri saran kamışların sık olmasından dolayı yılan korkusuyla yaşayan vatandaşlar, yetkilerin duruma el atmasını bekliyor. 

Rize'nin Derepazarı ilçesi Eriklimanı Mahallesi'nde, geçmişte ufak bir alana mürekkepli kalem ve olta yapımı için kullanılan kamış dikildi. Zamanla kestikçe artan kamış, bütün bahçeyi sarmaya başladı. Tarımsal ilacın kullanımının yasak olmasından ötürü bir türlü önü alınamayınca, kamışlar bahçenin alt kısmından başlayarak metrelerce yukarısındaki evlere kadar gitti.

Kalem yapmak için ektiler, tüm köyün kabusu oldu! Vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor - 1. Resim

MAHALLE SAKİNLERİNİ CANINDAN BEZDİRDİ 

Evlerin de içerisine de girmeye başlayan kamışlar bu kez mahalle sakinlerini canından bezdirdi. Mahalle sakinleri temizliği bir kenara bırakıp bitkinin çok sık yetişmesinden ötürü içinden yılan çıkabileceğini, bu yüzden insanların ev kapılarını açarken bile tedirgin olduklarını dile getirdi.

Kalem yapmak için ektiler, tüm köyün kabusu oldu! Vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor - 2. Resim

"BİR KAÇ SENE SONRA KÖY KAPANIR" 

Kamışların giderek arttığını, kendilerini ise yılan korkusu sardığını ifade eden mahalle sakini Hayriye Kaya; "Bu evimizin içine kadar giriyor. Kapıları açık bırakamıyoruz, yılandan korkuyoruz. Uğraşıyoruz bununla, bahçe yapamıyoruz. Çok önceden ilaçlanmıştı ondan sonra ilacı yasaklandı. Bu işe büyüklerimiz bir el atmadan burası temizlenmez. Baş edemedik yani, bu artıyor gittikçe daha çok artıyor. Bunu eskiler Rusya'dan götürdüler. Mürekkeple kalem ediyorlardı, yazıyorlardı. Şimdi her yer kamış oldu. Her yere geçiyor. Bizim köyde 3-4 yerde var. Kimse baş edemiyor bir kaç sene sonra köy kapanır yani" dedi.

Kalem yapmak için ektiler, tüm köyün kabusu oldu! Vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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