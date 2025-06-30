Kalem yapmak için ektiler, tüm köyün kabusu oldu! Vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor

Rize'de geçmişte kalem ve olta yapımı için dikilen kamış bitkisi, Eriklimanı Mahallesi'nin kabusu oldu. Her yeri saran kamışların sık olmasından dolayı yılan korkusuyla yaşayan vatandaşlar, yetkilerin duruma el atmasını bekliyor.

Rize'nin Derepazarı ilçesi Eriklimanı Mahallesi'nde, geçmişte ufak bir alana mürekkepli kalem ve olta yapımı için kullanılan kamış dikildi. Zamanla kestikçe artan kamış, bütün bahçeyi sarmaya başladı. Tarımsal ilacın kullanımının yasak olmasından ötürü bir türlü önü alınamayınca, kamışlar bahçenin alt kısmından başlayarak metrelerce yukarısındaki evlere kadar gitti.

MAHALLE SAKİNLERİNİ CANINDAN BEZDİRDİ

Evlerin de içerisine de girmeye başlayan kamışlar bu kez mahalle sakinlerini canından bezdirdi. Mahalle sakinleri temizliği bir kenara bırakıp bitkinin çok sık yetişmesinden ötürü içinden yılan çıkabileceğini, bu yüzden insanların ev kapılarını açarken bile tedirgin olduklarını dile getirdi.

"BİR KAÇ SENE SONRA KÖY KAPANIR"

Kamışların giderek arttığını, kendilerini ise yılan korkusu sardığını ifade eden mahalle sakini Hayriye Kaya; "Bu evimizin içine kadar giriyor. Kapıları açık bırakamıyoruz, yılandan korkuyoruz. Uğraşıyoruz bununla, bahçe yapamıyoruz. Çok önceden ilaçlanmıştı ondan sonra ilacı yasaklandı. Bu işe büyüklerimiz bir el atmadan burası temizlenmez. Baş edemedik yani, bu artıyor gittikçe daha çok artıyor. Bunu eskiler Rusya'dan götürdüler. Mürekkeple kalem ediyorlardı, yazıyorlardı. Şimdi her yer kamış oldu. Her yere geçiyor. Bizim köyde 3-4 yerde var. Kimse baş edemiyor bir kaç sene sonra köy kapanır yani" dedi.