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Gözler haziran enflasyonunda! İşte ekonomistlerin beklentisi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gözler haziran enflasyonunda! İşte ekonomistlerin beklentisi
Enflasyon, TÜFE, Haziran, Memur Zammı, Emekli Zammı, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Memur ve emeklinin zammını belirleyecek olan haziran enflasyonu için geri sayım başladı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında TÜFE'nin yüzde 1,53 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin haziranda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,53 oldu. Ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,30 ile yüzde 2 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,53), bir önceki ay yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceği öngörülüyor.

2025 SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ 

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi haziran ayı itibarıyla yüzde 30,41 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta yüzde 1,53 artış kaydetmişti. 2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Kaynak: Anadolu Ajansı
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