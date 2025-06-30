Samsun pidesi dünya sahnesine çıkıyor! Kültür Yolu'yla global lezzet atağı

Türkiye'de İş Dünyası dergisinin Samsun'da düzenlediği zirve, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geniş kapsamlı "Kültür Yolu Festivalleri"nin gastronomi ekonomisine olan çarpıcı katkılarını mercek altına aldı.

Gastronomi, artık sadece damak tadı değil; şehirlerin marka değerini artıran, turizmi canlandıran ve ekonomik kalkınmayı besleyen stratejik bir unsur haline geldi. Türkiye'de İş Dünyası dergisinin Samsun'da düzenlediği zirve de bu dönüşümün en canlı örneklerinden biri oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Kültür Yolu Festivalleri” çatısı altında gerçekleşen etkinlikte, Karadeniz’in gururu Samsun’un zengin mutfak kültürü, tarihî ve doğal mirasıyla birlikte yeniden konumlandırılması hedeflendi. Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü desteğiyle hayata geçirilen buluşmada, “Samsun pidesi pizza ile yarışmalı” çağrısı yalnızca dikkat çekici bir söylem değil, aynı zamanda yerel lezzetlerin küresel rekabette nasıl konumlandırılabileceğinin de habercisiydi. Zirve, gastronomi, tarım ve ihracat gibi birçok başlığın ekonomiyle nasıl bütünleştiğini gösterirken; Samsun’un turizm potansiyeline de yepyeni bir vizyon kazandırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın vizyoner projesi Kültür Yolu Festivalleri, Türkiye’nin dört bir yanına yayılarak kültür ve sanatın sadece toplumsal hayata değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmaya da nasıl yön verdiğini somut örneklerle gösteriyor. Bu büyük organizasyonlar, şehirlerin orijinal kimliğini ön plana çıkarıyor, yerel üretimi canlandırıyor ve turizmi destekleyerek şehir ekonomilerinin dinamiklerini yeniden şekillendiriyor. Bu güçlü dönüşümün nabzı, bu kez Karadeniz’in önemli şehirlerinden Samsun’da attı.

Türkiye’de İş Dünyası dergisinin Haziran sayısında kapak konusu olarak ele alınan Kültür Yolu Festivalleri’nin ekonomik ve turistik katkıları, Celal Toprak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde çok yönlü olarak değerlendirildi.

SAMSUN PİDESİ: KÜRESEL BİR MARKA POTANSİYELİ

Panelde “Kültür Yolu Festivallerinin Gastronomi Ekonomisine Katkısı” başlığı altında konuşan Celal Toprak, Samsun’un gastronomi potansiyeline özellikle dikkat çekti. Toprak, “Samsun’u ben biliyorum ama Türkiye çok bilmiyor. Gastronomiyle ilgili çok önemli bir yeri var. Özellikle de pideyi ayrı bir yere koyuyorum.

Pide deyince herhalde dünyada önemli merkezlerden biri ama henüz pizzayı geçebilmiş değiliz” diyerek Samsun pidesinin küresel bir marka olma potansiyeline vurgu yaptı. Toprak’ın “İnşallah Samsun pidesinin pizzayı geçtiği ve dünyada çok bilindiği, tanındığı günleri de hep birlikte yaşarız” sözleri, yerel lezzetlerin uluslararası tanıtımındaki eksikliklere ve atılması gereken adımlara işaret etti.

SAMSUN'UN MARKA DEĞERİ VE KÜLTÜREL HAFIZA

Samsun Vali Yardımcısı ve Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince ise şehrin zengin tarihi ve doğal güzelliklerinin altını çizerek, Kültür Yolu Festivali’nin Samsun’un marka değerini artırıcı etkisini vurguladı. Zengince, Samsun’un bir milli mücadele şehri olmasının yanı sıra, gölleri, şelaleleri, doğası, kayak merkezleri ve gastronomisiyle önemli bir turizm şehri olduğunu belirtti. Kültür Yolu Festivali’nin milyonlarca insanı kültür ve sanatla buluşturarak şehrin tanıtımına ciddi katkılar sağladığını ve gastronomiye de önemli bir ivme kazandıracağını umduğunu dile getirdi.

Derginin Gastronomi Yazarı Talip Bayram, festivallerin kültürel belleği canlandıran işlevine dikkat çekti. Bayram, “Kültür Yolu lezzet durakları bir lezzet haritasını ortaya koyacak. Kültür Yolu’nda şu anda 20 il yer alıyor. Bu festival 81 vilayete yayılsa bütün Türkiye’nin lezzet haritası bu şekilde ortaya çıkacak, sonra o kitaplaşacak ve o lezzet noktaları tek tek belirlenmiş olacak” ifadeleriyle, projenin ulusal bir gastronomi envanteri oluşturma potansiyeline işaret etti.

TARIM, GIDA, GASTRONOMİ: ENGETRE EKONOMİK GÜÇ

Zirvede söz alan Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy ise gastronomi ve tarım sektörlerinin entegrasyonuna dikkat çekti. Ulusoy, “Gastronomi sektörü, gıda sektörüyle, gıda sektörü de tarım sektörüyle entegre. Birbirleriyle entegre oldukları zaman daha kaliteli ve başarılı ürünler ortaya çıkarmış oluyor. Kültür Yolu bir ürünün markalaşması adına önemli bir adım. Burada yapılan her faaliyet tek tek bardağı dolduran ve taşıran damlalar. Bizim burada oluşturmaya çalıştığımız; Samsun markası altında pideyle sınırlı kalmamak üzere her bir ürünün değerine katkıda bulunmak. Bu konum ve ürün eşleşmesini zihinlerde eşleştirdiğinizde inanılmaz katma değerler ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.

'İHRACATÇILAR DA GASTRONOMİDEN ETKİLENİYOR'

Etkinliğin bir diğer dikkat çeken ismi SYS Group şirketlerinden Mecanik A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Murat Yaycıoğlu oldu. Samsun’da savunma sanayi alanında üretim yaptıklarını belirten Yaycıoğlu, “Samsun’da üretilen silahlarımızın ihracatını gerçekleştiriyoruz. Buraya bizim yurt dışından ihracat yaptığımız çok fazla heyet geliyor. Tesislerimizde olanaklarımız var ama yine de güzel bir manzara eşliğinde güzel yemeklerle bir yerde ağırlamak istiyoruz. Bu kapsamda bizde yoğun bir şekilde Samsun’daki gastronomi kültüründen etkilenmiş oluyoruz” dedi.

Samsunport Liman İşletme Müdürü Vedat Kamsız da Cey Holding’in faaliyetlerinden bahsederek, “Cey Holding olarak Türkiye’de dört liman, üç serbest bölge, iki terminal ve 15 tane de lojistik üssümüz var. Özellikle Samsunport üzerinden burada kazanılanın bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak Samsun’un refahına ayırmak bizim için onur ve keyif verici” dedi.

Efor Holding Genel Müdür Yardımcısı Levent Sarılar ise amiral gemilerinin çay olduğunu dile getirerek, “Bizim amiral gemimiz çay. Bunun dışında gübre ve kömür faaliyetlerimiz de mevcut. Aynı zamanda enerji üzerine ciddi yatırımlar yapıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Samsun’a değer katarak Onur Belgesi alan isimler şu şekilde oldu;

Eren Günhan Ulusoy – Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim Akkuş – Efor Holding Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Genel Müdür Yardımcısı Levent Sarılar)

Mustafa Murat Yaycıoğlu – SYS Group şirketlerinden Mecanik A.Ş. Genel Müdürü

Ali Avcı – CEY Holding Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Samsunport Liman İşletme Müdürü Vedat Kamsız)

Gülsüm Ayan- Samsun Büyükşehir Belediyesi Eğitmen

Ersin Kıcır – Samsun Alaçam ve Atakum Kıcıroğlu Et Lokantaları Yönetim Kurulu Başkanı

Aydın Kaya – Samsun Havza Maarif Otel ve Maarif Hamam Yönetim Kurulu Başkanı

Orhan Şener – Akdeniz Tarım Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim Duzak – İstiklal Fırın Ortağı

Erol Atar – Milka Pastanesi 2. Kuşak Temsilcisi

Kayseri’deki 5. Kültepe Ekonomi Zirvesi gibi Samsun’daki bu buluşma da, yerel değerlerin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılmasının, ekonomik kalkınma ve turizm çeşitliliği açısından ne denli kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Samsun pidesi gibi ikonik lezzetlerin küresel çapta tanınması, şehrin gastronomi turizminde yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir.