Sezona 24 liradan başlamıştı! Tarla fiyatı dip yaptı, vatandaş bu yaz karpuzu ucuza yiyecek

Türkiye'nin karpuz üretim üssü olan Adana'da hasat devam ediyor. Avrupa ve Balkan ülkeleri havaların serin gitmesi nedeniyle alım yapmayınca sezona 20-24 liradan başlayan karpuzun tarla fiyatı dip yaptı. Fiyatların böyle gitmesi durumunda vatandaş bu yaz karpuzu ucuza yiyecek...

Dünya karpuz üretiminde Çin'den sonra 4,5 milyon ton ile 2'nci sırada olan Türkiye'de sezon yaklaşık bir ay önce başladı. Bir çok üründe olduğu gibi karpuz ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayan Adana'da da karpuz hasadı tarlalarda hızla sürüyor. Bu sene 150 bin dönüm alanda ekilen karpuzdan kent genelinde ise 1 milyon 100 bin tona yakın rekolte bekleniyor.

FİYATLAR DİBE ÇAKILDI

İlk hasat edildiğinde tarlada kilosu 20-24 liradan satılan karpuz, kent genelinde yaşanan bolluk ile ülke genelinde fazla rağbet görmeyince tarlada kilogram fiyatını 2,5 liraya kadar geriletti. İç piyasanın yanı sıra Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ve Balkan ülkesi de havaların serin gitmesi nedeniyle karpuz alımı yapmadı. Bu sene yaklaşık 32 bin dönüm alanda ekilen ve şu anda hasat edilen çekirdeksiz karpuzun da tarlada kilogram fiyatının 5 liradan olduğu ifade edildi.

"5 LİRAYA ALAN YOK"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Karpuz fiyatları dibe ulaştı. Tescilli Adana karpuzumuzun kilogram fiyatı 2,5 liraya kadar geriledi. Çekirdeksiz siyah karpuz ise 5 liraya kadar düştü. 5 liraya şu anda alan yok. İlk karpuz hasadı yapıldığında kilogram fiyatı 20-24 liraydı. Kurban Bayramı'ndan sonra kent genelinde havalar birden ısınıp hasat bollaşınca fiyatlar geriledi" dedi.

"FİYATI 2,5 TL, NAKLİYESİ 3,5 TL"

Çiftçilerin nakliye bulmakta da zorlandığına değinen Başkan Doğan, "Karpuzun İstanbul'a nakliyesi kilogram başına 3,5 lira. O nedenle çiftçi kamyon ve tır bulmakta zorlanıyor. Çiftçimiz bu sene para kazanamadı. Çekirdeksiz karpuzun fidesinin 1 dönüme maliyeti 22 bin lira. Çiftçimiz ortalama 6 dönüm verim aldığında eline fide parası geçiyor" ifadelerini kullandı

Yurt dışından talebin çok olmamasının da fiyatları düşürdüğünü vurgulayan Doğan, "Şu anda karpuz tüketimi var ancak yurt dışından talep yok. Ürün bolluğu yaşanıyor. Üretim bolluğu karpuzun fiyatlarını düşürdü. Geçen yıl Avrupa Futbol Şampiyonası vardı ve yurt dışına hep karpuz gitti. Bu yıl karpuz tarlada kaldı" diye konuştu.