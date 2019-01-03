Bugün açıklanan enflasyon rakamları ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TRT Haber'in canlı yayınına katıldı.
Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Eylül atında ortaya koyduğumuz hedef tutuyor.
- Cari açık 30 milyar dolarların altında, 20 milyar dolarlarda kapatabilecek.
- Devlet olarak verdiğimiz desteği 3 ay daha sürdüreceğiz.
- Eğer bir seçim ekonomisi uygulansaydı, 2018 yıl sonu itibarıyla bütçe dengesinde koyduğumuz hedefi başaramazdık.
- 2019 bütçesinde biz çok daha güçlü bir performans sergileyeceğiz.
CİDDİ YANSIMA OLMADI
*Gıdada fiyat indirimlerinin çok ciddi yansıdığını söyleyemeyiz, "Mış" gibi yapanları programa almayacağız
*İndirim yapan sektörlerin cirolarında yükseliş oldu; firma ve sektör bazında indirimi iyi yansıtanlar olduğu gibi az yansıtanlar da oldu.