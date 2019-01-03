Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün açıklanan enflasyon rakamları ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TRT Haber'in canlı yayınına katıldı.

Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Eylül atında ortaya koyduğumuz hedef tutuyor.

- Cari açık 30 milyar dolarların altında, 20 milyar dolarlarda kapatabilecek.

- Devlet olarak verdiğimiz desteği 3 ay daha sürdüreceğiz.

- Eğer bir seçim ekonomisi uygulansaydı, 2018 yıl sonu itibarıyla bütçe dengesinde koyduğumuz hedefi başaramazdık.

- 2019 bütçesinde biz çok daha güçlü bir performans sergileyeceğiz.

CİDDİ YANSIMA OLMADI

*Gıdada fiyat indirimlerinin çok ciddi yansıdığını söyleyemeyiz, "Mış" gibi yapanları programa almayacağız

*İndirim yapan sektörlerin cirolarında yükseliş oldu; firma ve sektör bazında indirimi iyi yansıtanlar olduğu gibi az yansıtanlar da oldu.