Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asya piyasalarında, Japonya’nın kapalı olması nedeniyle oldukça sığ işlem hacmiyle kurlarda sert dalgalanmalar meydana geldi. Dolar/TL, gece yarısı Asya’da 5,84 TL’ye kadar yükseldi. Ancak yurt içi piyasalarda işlemlerin başlamasıyla birlikte, yeniden 5,40 TL civarına gerileme yaşandı. Ardından kur, 5,50 TL’ye yakın seviyelerde denge bulmaya çalıştı.

İşlemler sırasında dolarda “short” (düşüş yönlü) pozisyon açanların, sisteme önceden girdikleri “stop loss” (zarar kes) alımları devreye girdi. Algoritmik işlemlerle (robotik emirlerin harekete geçmesiyle) bütün “zarar kes” alımları da otomatik olarak gerçekleşti. Böylece kurda bir anda 5,80’in üzeri görüldü. Sabah saatlerinde ise yatışma gerçekleşti. Gelişmekte olan piyasalarda yaşanan hareketin yüzde 1-2 civarında sınırlı kaldığını, TL’deki oynaklığın yüzde 7-8’lere çıktığını belirten analistler; “piyasaların, Merkez Bankasının erken faiz indirimine gitme ihtimalinden çekindiğini”, bu sebeple dolara talebin artabileceği uyarısında bulunuyor.