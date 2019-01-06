Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerdeki poşet kullanımına yönelik çalışma yürüttüklerini belirterek, “Eczacılar Odası’yla Bakanlığımız arasında bu konuda bir çalışma yürütülüyor. 15’e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz, 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız” dedi. Mevcut uygulamada fırınlar ve marketlerin manav reyonlarında ücretsiz poşet verilebiliyor.
Eczanede poşet ücretsiz olacak
06.01.2019 - 02:41 | Son Güncelleme: 06.01.2019 - 02:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
1 Ocak itibarıyla zorunlu hâle gelen ücretli poşet uygulamasından eczaneler de muaf olacak.
Etiketler : eczane,ücretli poşet,poşet,
596840 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/596840.aspx
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