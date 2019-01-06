Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerdeki poşet kullanımına yönelik çalışma yürüttüklerini belirterek, “Eczacılar Odası’yla Bakanlığımız arasında bu konuda bir çalışma yürütülüyor. 15’e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz, 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız” dedi. Mevcut uygulamada fırınlar ve marketlerin manav reyonlarında ücretsiz poşet verilebiliyor.