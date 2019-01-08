Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emeklilerin geliri bu ay artıyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı 2018'in ikinci 6 aylık döneminin enflasyon oranı olan yüzde 10.19 zamlanırken; bu artış gelirleri 104,08 lira ile 498,51 lira arasında yükseltecek.

NASIL ETKİLEYECEK?

En düşük emekli aylığı Aralık'ta bin 21 lira 40 kuruş seviyesinde bulunuyordu. Bu maaş, yüzde 10.19 zam ile birlikte bin 125 lira 48 kuruşa ulaşacak. En yüksek emekli aylığı ise Aralık'taki 4 bin 892 lira 19 kuruş seviyesinden 498,51 lira artacak. Böylece en yüksek aylık 5 bin 390 lira 70 kuruşa çıkacak.



17'SİNDE BAŞLIYOR

Emeklilerin zamlı maaşları bu ayın içerisinde hesaplarına yatırılacak. SSK emeklileri ayın 17'si ile 26'sı arasında tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde, Bağ- Kur emeklileri de ayın 25'i ile 28'i arasında yeni maaşlarına kavuşacak. Emekliler bu yıl bir kez daha zam, 2 bin lira da bayram ikramiyesi alacak.

TEMMUZDA İKİNCİ ZAM

Ocak zamları yüzde 10.19 olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni maaşlarını almaya hazırlanıyor. Emekliler, Temmuz'da da ikinci zamlarını alacak.