Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Messe Frankfurt Istanbul tarafından organize edilen motosiklet ve bisiklet sektörünün bölgedeki en kapsamlı etkinliği Motobike Istanbul, sektörle 11. buluşmasına hazırlanıyor. 21 – 24 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan fuarın biletleri Biletix üzerinden satışa sunuldu.

Erken dönem avantajlı fiyatlarla biletler Biletix’te!

Motosiklet ve bisiklet sektörünün en önemli buluşma noktası olan Motobike Istanbul’un biletleri Biletix üzerinden satışa sunuldu. Bu yıl yine öğrenci ve kadınlara özel olarak, Perşembe ve Cuma günleri fuar biletleri %50 indirimli olarak satılıyor. Ayrıca, erken dönem avantajlı fiyatları kaçırmak istemeyen tüm ziyaretçiler şimdiden fuar biletlerini www.biletix.com üzerinden ve tüm Biletix satış noktalarından alabilirler.

Destekçileri ve sponsorlarıyla Motobike Istanbul her zamankinden daha güçlü daha kapsamlı

Motobike Istanbul 2019’un ana sponsoru madeni yağ sektörünün dev kuruluşu “MOTUL” oldu. Fuar boyunca ziyaretçilere sürpriz aktiviteler düzenleyecek olan MOTUL, motosiklet kullanıcılarına motor yağları ve motosiklet bakım ürünleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulunacak. Geçtiğimiz yıl motorcu dostu uygulamalarını fuara taşıyan Aytemiz bu yıl da fuar sponsoru olarak yerini alıyor. Yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da fuarın sigorta sponsoru Quick Sigorta oldu. Quick Sigorta standını ziyaret edenleri eğlenceli aktiviteler ve sürpriz hediyeler bekliyor. Motobike Istanbul, ana destekçileri Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED), Motosiklet Sanayicileri Derneği (Motoder) ve Bisiklet Endüstrisi Derneği (Bised) ve sponsorları ile sektörü bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Motobike Istanbul 2019’da ziyaretçileri neler bekliyor?

Uluslararası önde gelen motosiklet markalarının lansmanlarının gerçekleşeceği fuarda, her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçiler yeni modelleri ilk kez görme fırsatını yakalayacaklar. “Motobike Academy” kapsamında düzenlenecek olan etkinlik, seminer ve atölye çalışmaları ile fuar benzersiz bir etkinliğe dönüşecek. Ziyaretçiler, motosiklet ve bisiklet dünyası ile ilgili keyifli söyleşilere, etkinliklere ve atölye çalışmalarına katılma şansı yakalayacak. Bunun yanı sıra, gösteri alanında gerçekleşecek motosiklet şovları ve sürpriz etkinlikler ile ziyaretçiler yine keyifli ve heyecan dolu anlar yaşayacaklar.

Kaynak: motosikletclub.net

Destekleyenler

BİSED – Bisiklet Endüstrisi Derneği

MOTED – Motosiklet Endüstrisi Derneği

MOTODER – Motosiklet Sanayicileri Derneği