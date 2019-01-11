Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte maddeler:

¥ Varlık fonlarının sermaye piyasasından elde ettiği gelirler banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulacak.

¥ Kamu kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu (THK) ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70’i gelir vergisinden istisna olacak.

¥ Dalış yapanlardan sadece Türkiye’deki müesseselerde denizaltına dalış yapanlara gelir vergisi istisnası sağlanıyor.

¥ Terörle mücadele bölgelerinde görev yapanlara reçete edilen ilaçların temininin güç olduğu durumlarda askerî birlik/kurum envanterindeki ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri kullanılabilecek. Personel bunlar için katılım payı ödemeyecek.

¥ Yenilenebilir enerji tesislerinden KDV alınmayacak.

¥ Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sertifika verdiği kitap ve süreli yayınların teslimi KDV’den muaf olacak.

¥ Devlet üniversitelerinin diş hekimliği fakültelerinin döner sermaye işletmelerinin borçları, ilgili döner sermaye birimince ödenecek.