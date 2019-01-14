Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

VakıfBank, ‘’Kredi kartı ödeme kolaylığı kampanyası’’ ile kredi kartına da özel bir çözüm sunduğunu duyurdu.VakıfBank bireysel kredi kartı müşterilerine 60 aya varan vadelerle borç yapılandırma imkânı tanıyor. Aylık yüzde 1,10 faiz oranıyla 24 aya; aylık yüzde 1,20 faiz oranıyla da 60 aya kadar vadelerle gerçekleştirebilecektir. Bu kampanyadan VakıfBank bireysel kredi kartı müşterileri, VakıfBank ve diğer bankalardaki Aralık 2018 dönem borçları için faydalanabilecek.

Kredi Borcu Ödemekte Zorlananlara Müjde: 0,98’den başlayan oranlarla yapılandırma

VakıfBank, “Düşük faizli yapılandırma kampanyası” kapsamında VakıfBank’taki borçları 3 milyon TL’nin altında olup geçtiğimiz yılsonu itibarıyla ödemelerinde 31 gün ve üstü aksama bulunan müşterilerine altı aya varan ödemesiz dönemle yapılandırma imkânı tanıyor.

Bireysel müşteriler borçlarını üç ay ödemesiz dönem ile 36 aya varan vadelerle yapılandırabilirken ticari segmentteki müşteriler ise altı ay ödemesiz olarak 60 aya kadar aylık yüzde 0,98’den başlayan faiz oranlarıyla çözüme kavuşabilecek.

Takipteki Kredi Borçlularına Müjde: Takipteki kredilerin faizi sıfırlanıyor

Takipteki borçlarından kurtulmak isteyen bireyler veya ticari işletmeler, 2018 yılsonundan önce 100 bin TL’nin altındaki kredisi takibe aktarılan müşterilerinin, borçlarını peşin ya da 12 aya kadar taksitle ödemeleri halinde, takibe aktarım sonrası tüm faizlerini sıfırlıyor. VakıfBank müşterileri, 30 Nisan’a kadar başvurmaları halinde bu kampanyadan yararlanabilecek.