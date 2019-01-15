Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin uluslararası e-Ticaret platformlarından olan Modanisa.com, dünyanın önemli finansal yatırımcılarından oluşan bir konsorsiyumla ortaklık anlaşması imzaladı. Şirketin azınlık hissesinin Dubai merkezli Wamda Capital ve Goldman Sachs’a satışı için Rekabet Kurumu’na başvuruda bulunuldu. Anlaşmaya göre, şirketin çoğunluk hissesi ve yönetimdeki söz hakkı, Türk ortaklarda kalacak. Yeni yatırımla dünya markası olma yolunda önemli adımlar atacaklarına işaret eden Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe, “Bir yandan e-ticaret ve lojistik altyapımızı güçlendirirken, diğer yandan Türkiye’den daha fazla üretici ve markayı dünya ile buluşturma imkanına kavuşacağız” şeklinde konuştu. İstanbul’u, dünyada muhafazakâr giyimin önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen Modanisa, Avrupa ve Orta Doğu’da kuracağı lojistik merkezleri ile ürünlerini maksimum 3 günde tüm dünyaya ulaştırabilecek.

GÜVENİN GÖSTERGESİ

Modanisa’ya yapılan bu yatırım, aynı zamanda Türkiye’nin 2019 yılında aldığı ilk global yatırımı olma özelliğini de taşıyor. Yatırım, uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve potansiyeline olan inancının da altını çiziyor. Konsorsiyum üyesi, Wamda Capital yönetici ortaklarından Khaled Talhouni, dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye’nin ekonomik potansiyelinin yatırım kararını almada etkili olduğunu söyledi. Talhouni, “Goldman Sachs ile birlikte bu yatırım kararını verdiğimiz için çok mutluyuz. Bu yatırım, Modanisa’nın işini büyütmeye devam ederek, modest giyim konusunda dünyanın bir numaralı ismi olma hedefi için bir destektir” şeklinde konuştu.

150 milyondan fazla kadını siteye çeken, çoğu Türkiye’den 650’den fazla markayı, 130 ülkeden tüketicilere ulaştıran şirkete ilk yatırımı, 2013 yılında Aslanoba Capital yaptı. İkinci faz yatırım ise, Suudi fon şirketi STC Ventures’tan gelmişti. Site, gelirlerinin yüzde 80’ini ihracattan sağlıyor.