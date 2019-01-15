Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Kasım 2018’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 düşüş kaydetti. Bu dönemde 116,7 olarak hesaplanan endeks, Kasım 2017’de 124,8 seviyesinde bulunuyordu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Kasım 2018’de madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,7, imalat sanayi sektörü yüzde 0,1 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektörü endeksi değişmedi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, Kasım 2017’ye göre yüzde 1,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,8 azalış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, Kasım 2018’de bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 7,6 ile dayanıklı tüketim malı sektöründe gerçekleşirken, en fazla düşüş yüzde 3,5 ile yüksek teknoloji sektöründe oldu.