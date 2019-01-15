Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret platformu olan Modanisa.com, dünyanın önemli finansal yatırımcılarından oluşan bir konsorsiyumdan yatırım almak için anlaşma imzaladı. Şirketin azınlık hissesinin Dubai merkezli Wamda Capital ve dünyanın önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs’a satışı için Rekabet Kurumu’na başvuruda bulunuldu. Anlaşmaya göre, şirketin çoğunluk hissesi ve yönetimdeki söz hakkı Türk ortaklarda kalacak. Yeni yatırımla dünya markası olma yolunda önemli adımlar atacaklarına işaret eden Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe, “Bir yandan e-ticaret ve lojistik altyapımızı güçlendirirken diğer yandan Türkiye’den daha fazla üretici ve markayı dünya ile buluşturma imkanına kavuşacağız” şeklinde konuştu.Bununla birlikte, İstanbul’u dünyada modest giyim olarak adlandırılan muhafazakâr giyimin önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen Modanisa.com, Avrupa ve Ortadoğu’da kuracağı lojistik merkezleri ile Türkiye’den gönderdiği ürünlerini maksimum 3 günde tüm dünyaya ulaştırabilecek.



Yatırım, Türkiye ekonomisine inancın göstergesi



Modanisa’ya yapılan bu yatırım, aynı zamanda Türkiye’nin 2019 yılında aldığı ilk global yatırımı olma özelliğini de taşıyor. Yatırım, uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve potansiyeline olan inancının da altını çiziyor. 2011 yılında muhafazakâr giyim tarzını benimsemiş kadınların ihtiyacı olan kıyafetlerin online satışını gerçekleştirmek için yola çıkan Modanisa, 8 yıl gibi kısa bir sürede üçüncü faz yatırım almayı başardı. 2018 sonu itibariyle 150 milyondan fazla kadını siteye çeken, çoğu Türkiye’den 650’den fazla tasarımcı, üretici ve markayı 130 ülkeden tüketicilere ulaştıran şirkete ilk yatırımı 2013 yılında Aslanoba Capital yaptı. İkinci faz yatırım ise, Suudi fon şirketi STC Ventures ve Dubai merkezli Wamda Ventures’tan geldi. Modanisa, bu yatırımlarla modest giyim akımının uluslararası arenada büyümesi ve gelişmesine önemli katkılar sağladı.





Lokal üreticileri dünyaya açtı, e-ihracat şampiyonu oldu



Türkiye’nin hazır giyim e-ihracat tutarının yarısından fazlasını gerçekleştiren Modanisa, bugün bu alanda önemli e- ihracatçıların başında geliyor ve Türkiye’ye önemli miktarda döviz kazandırıyor. 2011'den itibaren yükselen bir ivme ile toplam cirosu içindeki ihracat oranını arttıran şirket, 2018 yılı itibariyle bu oranı yüzde 80'lere ulaştırdı.

Varlık sebebini “Muhafazakâr giyim tarzını tercih eden kadınların, değerleri ile uyum içerisinde şık olabilmesi” şeklinde açıklayan Modanisa, bu vizyonla yılda toplam 70 bin çeşitten fazla ürünü onların beğenisine sunuyor.

Türkiye ekonomisinin dinamizmine ve Modanisa’ya güveniyoruz



Konsorsiyum üyesi, Wamda Capital yönetici ortaklarından Khaled Talhouni, dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye’nin ekonomik potansiyelinin yatırım kararını almada etkili olduğunu söyledi. Talhouni, “Goldman Sachs ile birlikte bu yatırım kararını verdiğimiz için çok mutluyuz. Biz Modanisa’nın işine ilk yatırımı yapan ortaklardan biriyiz. Bu seferki yatırımımız, işini bölgemizin ötesinde, dünyaya açmış bir ekibin başarısına duyduğumuz inancın sonucunda gerçekleşiyor. Bu yatırım, Modanisa’nın işini büyütmeye devam ederek modest giyim konusunda dünyanın bir numaralı ismi olma hedefi için bir destektir” şeklinde konuştu.

Modest giyim pazarı tüm dünyada büyüyor



• Thomson Reuters’in "Dünya İslami Ekonomi Raporu”na göre 2017 yılında modest moda sektörünün harcaması 270 milyar dolara ulaştı. 2018 yılında yayınlanan Küresel İslami Ekonominin Durumu (GIES) raporuna göre ise, sektörün daha da büyüyerek 2023 yılına kadar 361 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Bu gelişim, dünyanın önde gelen e-ticaret şirketleri, yatırım fonları ve melek yatırımcılar, için önemli bir yatırım seçeneği haline geldi.

• Türkiye ise toplam giyim harcamasında 28 milyar dolar ile ilk sırada. Dolayısıyla pazar, uluslararası markaların da iştahını kabartıyor. Dünya pazarında, 1,8 milyara ulaşan Müslüman nüfusun varlığı da dikkate alınırsa (Dünya nüfusunun %24’ü), Türkiye’nin İstanbul doğumlu bir global marka çıkartması mümkün görünüyor.

• Modanisa 2017 yılında İslami Ekonomi Ödülü ve 2018 yılında da e-ticaret ve dijital deneyim kategorisinde Uluslararası İş Mükemmeliği Ödülü’ne layık görüldü.