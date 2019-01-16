Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atıkların yerinde ayrıştırılarak geri dönüşüm işlemlerinin sağlanmasını içeren proje kapsamında, Külliye’de atıklar “kâğıt”, “metal”, “cam”, “plastik” ile “bitkisel atık yağ” başlıkları altında geri kazandırılıyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 36 bin 930 kilogram kâğıt atığın kaynağında ayrıştırılmasıyla, 1 milyon 253 kişinin oksijen ihtiyacını karşılayacak 628 yetişkin ağaç kesilmekten kurtarıldı. Külliye’de 10 bin 310 kilogram metal atığın kaynağında ayrıştırılmasıyla 13,4 ton ham madde tasarrufu sağlandı. İşte Külliye’nin geri dönüşüm karnesi:

¥ 4 bin 510 kilogram cam atık toplandı. Bu atıkların ayrıştırılmasıyla 5,4 ton ham madde tasarrufu elde edildi.

¥ Toplanan 24 bin 590 kilogram plastik atık ile 393 varil petrol tasarrufu sağlandı.

¥ Külliye’de 5 bin 200 kilogram bitkisel atık yağın kaynağında ayrıştırılmasıyla 5 bin 226 litre biyodizel kazanımı elde edildi.

¥ 2018 yılında 8,6 ton sera gazı salınımı engellenirken, 439 bin 314 kilovat saat enerji tasarrufu yapıldı.

¥ Külliye’de 978 metreküp su tasarrufuyla 458 metre küp depolama alanında tasarrufa gidildi.