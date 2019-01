Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Tasarruf Seferberliği ilan edilmesi gerektiğini söyleyen Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu Başkanı Can Akın Çağlar, bu yolla kur ataklarının engellenebileceğine işaret etti. Türkiye’nin en önemli probleminin tasarruf eksikliği olduğunu belirten Çağlar, Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) önce Türk insanının tasarruflarının GSMH oranının yüzde 20’lerdeyken BES’in de devreye girmesiyle tasarrufların artmasına 5 puanlık katkı sağladığını söyledi. Otomatik katılımla BES’e 15 milyon kişi girdiğini hatırlatan Çağlar “Cayma oranı çok yüksek gözükmekle beraber, tasarruf etmeyen 5 milyon insan tasarruf eder hâle geldi. BES’te biriken tasarruflar 87 milyar TL. 2003 yılında hayatımıza giren Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yaklaşık 92 milyar TL tasarruf ettik” dedi. Çağlar, Türkiye’de 22,5 milyon aracın bulunduğunu, bu araçların 17,5 milyonu trafik sigortasını, yaklaşık 6 milyonu da kaskoyu almış olduğunu anlatan Çağlar, sektörün son 10 yılda trafikten 7,3 milyar TL zarar ettiğini bildirdi. Çağlar, her 100 liralık poliçeden 36 lira zarar edildiğini vurguladı. Çağlar; terör, yangın, işsizlik ve tabii afetler gibi olayların sigortacılığa ilgiyi artırıp artırmadığına dair bir soru üzerine, önceki yıl 29 milyar lira, 2018’de de de aşağı yukarı 35 milyar lira hasar ödediklerini söyledi. Çağlar, sektörün her gün 44 bin insanın 138 milyon TL’lik hasarını karşıladığını dile getiren Çağlar, sigorta sektörünün 2019’da yüzde 15-17 bandında büyeceğini savundu.