Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temiz çevre ve sıfır atık mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu konuda yeni düzenlemelerin yolda olduğunu söyledi. Antalya’da düzenlenen “2023’e Doğru Türkiye’de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı”nın sonuç bildirgesini açıklayan Bakan Kurum “Bir yıl önce başlatılan Sıfır Atık Projesi, 2023’e kadar tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörümüz tarafından uygulanacak. 2023 yılında ‘Sıfır Atık’ta yıllık 20 milyar TL tasarruf elde edilecek ve en az 100 bin vatandaşımız iş sahibi olacak. Plastik poşetle mücadele de kararlılıkla sürdürülecek. Yıllık 440 olan kişi başı plastik poşet kullanımı, 5 yıl içinde 40’a düşürülecek. Şehirlerimizdeki atık problemini minimuma indirmiş olacağız. 2023’e kadar bütün içecek ambalajlarında da depozito uygulamasına geçeceğiz. 2023 yılında nüfusun tamamına ulaşacak Katı Atık Planı Projesi kapsamında, çöplerimizin çevreye verdiği zararların etkisi en aza indirilecek, vahşi depolamaya son verilecek. Bu sayede insan ve çevre sağlığı korunacak. Havanın, suyun ve toprağın kirlenmesi önlenecek. Çevreye duyarlı sanayileşmenin de önünü açacağız” şeklinde konuştu.

YILDA 15 MİLYAR LİRALIK KATKI

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfının raporuna göre; ülkedeki bütün ambalaj atıklarında geri dönüşüm sağlanırsa, ekonomiye, yılda yaklaşık 3 milyar dolar kazanç sağlanacak. Böylece yılda 10,5 milyar kilovatsaat enerji ve 17 milyar litre su tasarrufu sağlanabilir. Karbondioksit salınımını da 1,9 milyar kilogram azaltmak, bu sayede mümkün... Rapora göre bin 50 adet geri kazanılmış plastik tepsiden 6 kişilik bir oturma grubu yapılabilir. Yirmi beş adet iki litrelik içecek şişesi geri kazanılsa bu maddeden bir plastik süveter elde edilebilir. 35 adet 2,5 litrelik kullanılmış pet şişesinden de bir uyku tulumu olabilir...