Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce Boğaziçi ön görünüm bölgesinde yer alması sebebiyle imar barışı dışında bırakılan mahallelerin de bu kapsama alınması, devletin gelir beklentisini artırdı. Tektaş İmar Affı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya “Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar ilçelerinde, ön görünümde olup da deniz görmeyen alanlardaki 40 mahalle kapsama alındı. Yaptığımız çalışmalara göre bu mahallelerde imar barışından yararlanabilecek toplam 14 bin bina bulunuyor. Bu binalardan devlete gelir kaydedilecek toplam yapı kayıt bedeli ise, 150 milyon TL seviyesinde” dedi.

HANGİ BÖLGELER?

Sarıyer’de Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı Büyükdere Mah, Sarıyer Merkez, Maden, Kocataş, Yeni Mahalle, Rumeli Kavağı, Rumeli Feneri ve Garipçe; Üsküdar’da İcadiye, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Küplüce, Çengelköy, Kirazlıtepe, Kandilli ve Vaniköy bölgelerinin üst kısımları; Beykoz’da da Göksu (üst kısımları), Anadoluhisarı, Çubuklu (sahile yakın kısım), Paşabahçe, Çiğdem, İncirköy, Gümüşsuyu, Merkez Yalıköy, Anadolu Kavağı (İskele çevresi), Poyrazköy (liman çevresi) ve Anadolu Feneri (Fener çevresi) imar barışından yararlanabilecek.