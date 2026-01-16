Ankara’da düzenlenen Vodafone Business Tech Connect’te konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yıl sonuna kadar fiber uzunluğu yaklaşık 100 bin kilometre artırarak 750 bin kilometreye çıkaracaklarını ifade ederken, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, 5G ile yerlilik oranını yüzde 60’a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

BERAT TEMİZ - Vodafone Business Tech Connect’in Ankara’da düzenlediği ‘5G çağı: Yeni nesil bağlantı ile yeni ufuklar’ konulu etkinliğine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G’de ilk sinyalin 1 Nisan’da alınacağını söyledi. İki yıl içerisinde ülkenin her bir noktasında 5G hizmetlerini sunar hâle getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Uraloğlu “Yoğun cihaz bağlantısı kapasitesiyle 5G Türkiye’yi dijital dönüşümün merkezine taşıyacak” dedi.

Küresel 5G bağlantı sayısının 2029’a kadar yaklaşık 8,5 milyara ulaşacağını söyleyen Uraloğlu, abonelik bazında ise 2030 sonuna kadar 6,3 milyar 5G abonesine ulaşılmasının beklendiğini söyledi. Türkiye’ye ilişkin verileri de açıklayan Uraloğlu “Bugün, fiber optik altyapımız 657 bin kilometreyi geçmiş durumda. Geniş bant abone sayımız 98,2 milyona, mobil abone sayımız 99,1 milyona ulaşmış durumda” diye konuştu. Uraloğlu “Sabit ve mobil hatlardan yaklaşık 82 milyar dakika konuşma trafiği gerçekleştiriyoruz. Bu yıl sonuna kadar fiber uzunluğumuzu yaklaşık 100 bin kilometre artırarak 750 bin kilometreye çıkarmayı hedefledik. Geniş bant abone sayımızın 106 milyonun üstüne, mobil abone sayımızın ise 102 milyonun üstüne çıkmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

4.5G’DE YÜZDE 52’YE ULAŞTI

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da “Türkiye Yüzyılı Vizyonu’nun önemli bir parçası olan bu aşamayı dijital egemenliğimiz, ekonomik bağımsızlığımız ve 2053 hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu adımları atarken de önemli bir kırmızı çizgimiz var, yerli ve millî üretim şartı. 4.5G şebekelerinde belirlediğimiz yerlilik oranı yüzde 45’i geçerek yüzde 52 seviyesine ulaştı. 5G ile de bu oranı yüzde 60’a çıkarmayı hedefliyoruz. Yüzde 60’ları da aşacak güçteyiz” dedi.

20 YILDA 480 MİLYAR LİRA YATIRIM

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ise 60 ülkede faaliyet gösteren şirketin, 330 milyondan fazla müşterisi olduğunu belirterek, şöyle konuştu: Dünya genelinde 4,7 milyon işletmeye hizmet veriyoruz. Avrupa’da 8 ülke 236 şehir 52 milyon haneyi birbirine bağlıyoruz. Vodafone Türkiye olarak bu yıl 20’nci yılımızı kutluyoruz. Bu süreçte 480 milyar liradan fazla yatırım yaptık. 40 bin kişiye doğrudan ya da dolaylı olarak istihdam sağlıyoruz.

5G’de yerlilik hedefi %60! Fiber ağ yıl sonuna kadar 750 bin kilometreye çıkacak

YAVUZ’DAN GEÇECEK TREN HATTI 2028’DE HİZMETE GİRECEK

Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek demir yolu hattına ilişkin ihalenin bu yıl yapılması planlanıyor. Hattın 4-5 yıllık yapım sürecinin ardından 2028’de hayata geçirilmesi hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray’daki kapasite ve saat kısıtlarının yeni hatla aşılacağını ifade etti. Uraloğlu, 120 kilometre uzunluğundaki hat sayesinde Asya ile Avrupa arasında yüksek kapasiteli ve kesintisiz yük ve yolcu taşımacılığının sağlanacağını, ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı ile İstanbul Havalimanı’nın yüksek standartlı demir yolu ile birbirine bağlanacağını ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası