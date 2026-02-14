Vodafone, 5G hizmeti için çalışmalarına hız verdi. Vodafone, müşterilerini bu yeni teknolojiye hazırlamak ve 81 ilde 5G farkındalığı artırmak maksadıyla 5 Memnunbüs ile 25 Mart’a kadar tüm Türkiye’yi gezecek.

ÖMER TEMÜR - Araçları ziyaret edenler 5G teknolojisi hakkında bilgi edinebilecek, 5G’li telefonlarda 5 bin liraya kadar indirim fırsatı yakalayacak.

Vodafgone telefon indiriminin yanı sıra Vodafone FLEX’te de kampanya başlattı. Kampanyada, Türkiye’de ilk defa seçili 5G uyumlu telefonlarda ücretsiz 5 yıl garanti veriliyor. Bu sürenin 2 yılı yasal yükümlülük kapsamında, 3 yılı ise Vodafone tarafından sağlanan şartlarla sunuluyor.

Bireysel ve kurumsal müşterileri kapsayan kampanyada, 5 yıl ücretsiz garanti sunulan Samsung A17 5G, Oppo A5 5G, Tecno Spark Slim 5G, Xiaomi Redmi 15 5G ve Infinix Hot60i 256GB 5G akıllı telefonlar, Vodafone mağazalarından ve Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden satın alınabiliyor. Kampanya, mart sonuna kadar devam edecek.

1.500 KİŞİYE EK İSTİHDAM

5G yolculuğunda 1.500 ek istihdam sağladıklarını belirten Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip ülkemizdeki tek operatör olarak bu teknolojiye dünden hazırız. 5G bizim için bir ‘ilk adım’ değil, globalde öğrendiğimizi, test ettiğimizi ve ölçeklediğimizi Türkiye’ye taşıdığımız ‘bir sonraki adım’ olacak. 1 Nisan itibarıyla 81 ilde 922 ilçede müşterilerimize en iyi 5G deneyimini sunacağız. Kapsama ve kullanıcı sayısı itibarıyla Vodafone’un dünyada yaptığı en büyük 5G lansmanı olacak. Güçlü bir 5G altyapısıyla, bu teknolojinin sağlayacağı gözle görülür hız ve kapasite artışını müşterilerimize yaşatacağız” dedi.

