Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen “Köfte konusunda sıkıntımız kalmadı. En çok istediğimiz şey sucuk ve tavukta da serbestlik tanınması. Kendi yaptığımız sucukları satamıyoruz. Parçalanmış tavuk satmamız da yasak. Sadece paketli satışımız var. Yaz sezonu geliyor sucuk ve tavuk en çok tüketilen ürünlerden. Sucuğa da 50 kiloluk kota konulabilir” dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2014 yılında kasapların sucuk, köfte ve parçalanmış tavuk satmasını yasaklamış, geçtiğimiz günlerde alınan kararla köfte satışını serbest bırakmıştı.