Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentsel dönüşümde bir türlü istenilen sonucun alınamaması üzerine devlet sahaya iniyor. Yıllık 300 bin konut dönüştürme hedefi koyan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunun 30 binini kendi gerçekleştirecek. Ayrıca tamamlama sigortası uygulamasıyla vatandaşın mağduriyetinin önüne geçilecek.

HER BELEDİYE KENDİ STRATEJİ BELGESİNİ HAZIRLAYACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara’da düzenlenen ‘Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı’nda, ‘Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’ni açıkladı. Bakan Kurum, kentsel dönüşümde hem özel sektöre, hem belediyelere gerekli finans desteğini sağlayıp, dönüşümü hızlandırmaları adına her türlü kredi ve faiz desteğinde bulunacaklarını ifade ederek şunları kaydetti: Bütün mahallî yönetimler, İlbank’tan kredibilitesi olduğuna dair onay belgesi getirmesi durumunda kentsel dönüşüm uygulamaları için düşük faizli kredi kullanabilecek. Bunlar için herhangi bir teminat göstermesine gerek olmayacak. Her belediyemiz kendi ilçesinde veya iline dair ‘Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’ hazırlayacak ve bakanlığımızın onayına sunacaktır. Kentsel dönüşüm, hazırlanan bu belgeye göre yapılacaktır. Bu sayede şehirlerimiz ‘Kente Özgü Bir Dönüşüm Anayasası’nın da sahibi olacaktır.”

YİRMİ YILDA TAMAMLANACAK

Yıllık 300 bin konutun dönüşümünü hedeflediklerini dile getiren Kurum, “Dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konutu da 20 yıl içerisinde dönüştürmüş olacağız. Yıllık 300 bin konutun 30 binini Bakanlık olarak dönüştüreceğiz. Artık 25 bin nüfusun üstündeki yerlerde de yani tüm Türkiye’de kentsel dönüşüm uygulamalarına İLBANK Genel Müdürlüğünün kredi desteği verilecek. Bu sayede Bakanlık eliyle yapacağımız 30 bin konutun dışında, yapılması gereken 270 bin konuta da biz hem teknik hem finansal destek vermiş olacağız. Belediyelere, özel sektörümüze çağrıda bulunuyorum; Emlak Bankasının da bu sürece dahil olmasıyla kentsel dönüşümde hem özel sektörümüze, hem belediyelerimize gerekli finans desteğini sağlayacağız. Dönüşüm kapsamına aldığımız bağımsız birim sayımız 664 bin. Ülke genelinde 597 bin konutumuzu da yeniliyoruz. Elli üç şehirde 238 riskli alanda çalışmalar sürüyor. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında kira yardımı proje faiz desteği olarak bugüne kadar 9 milyar 407 milyon lira da kaynak kullandık” dedi.

CAMİ MERKEZLİ OLACAK

Yeni yapılacak konutların cami merkezli olacağına dikkat çeken Bakan Kurum “Yaptığımız bu konutlar medeniyetimizin bize tarif ettiği cami merkezli etrafında millet bahçesi olan sosyal donatılarının olduğu ve bahçelerin camilerin etrafında şehirleşmenin olduğu az katlı bizim kültürümüzü yansıtan projeler olacak. Hedefimiz 300 bin konut yapmak” diye konuştu.